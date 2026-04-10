Illa y el consejero delegado de Moeve analizan el futuro energético de Catalunya y la implantación de electrolineras

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el consejero delegado de la energética Moeve, antes Cepsa, Maarten Wetselaar, analizaron este viernes la crisis energética actual derivada de la guerra de Irán y el impacto en los precios de los combustibles. En el encuentro, que se celebró a puerta cerrada, sirvió para afianzar la relación institucional de Moeve con Catalunya en unos momentos de cambio para el sector energético ante la imperiosa necesidad de impulsar la electrificación del parque de automóviles y de la instalación de electrolineras, en cuyo apartado la multinacional Moeve tendrá un gran protagonismo. Moeve gestiona más de 1.700 gasolineras en España y Portugal, de las que unas 135 se sitúan en Catalunya. El crecimiento potencial de Moeve en Catalunya es elevado, especialmente en el campo de las electrolineras. Moeve está en proceso de aglutinar bajo la marca a gasolineras de Galp, lo que dará como resultado un gigante de la distribución energética equivalente a la red de Repsol.

La reunión entre Illa y Wetselaar ha sido "de caracter cordial" en el marco del European Pulse Forum, organizado por Politico y beBartlet, y que ha aglutinado a líderes políticos y económicos para debatir en Barcelona la situación internacional.

El presidente de la Generalitat ha defendido estos días la absoluta necesidad de que Catalunya lidere el proceso de transformación hacia la electrificación ya en marcha, con la adaptación de la industria y del sector de automoción catalán en particular a lo que define Illa como "una realidad completamente cambiante ya una competencia feroz". En ese contexto, Wetselaar considera que esa electrificación de la industria y la sociedad catalana va a ser especialmente acelerada en el caso de España y Catalunya, gracias a su capacidad de producir energía de fuentes renovables como el sol y el viento.

Tanto Illa como Wetselaar han coincido en el encuentro de este viernes que la guerra de Irán puede acelerar el cambio a la electrificación que parecía haberse frenado como consecuencia de las menores ventas de coches eléctricos y la dura competencia de los productos procedentes de China. La importancia de la seguridad y autosuficiencia energética de Europa es uno de los elementos clave para acelerar el cambio.

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En el acto de presentación del primer coche 100% eléctrico diseñado y fabricado en la planta de Seat en Martorell, el presidente de la Generalitat reivindicó la "movilidad eléctrica y sostenible", pero que para ello es necesario que fabricantes de coches, Administración y redes de electrolineras adapten la expansión a las necesidades del mercado.