La Guardia Civil concluye que el Clúster del Maestrazgo pertenece al fondo danés CIP

El juez instructor del caso Forestalia, Juan José Cortés, reclamó hace unas semanas una aclaración sobre quién es, en la actualidad, propietario de los proyectos eólicos que formarán el Clúster del Maestrazgo, si llega a construirse. Una petición que esta semana ha respondido la Guardia Civil con un detallado informe de casi 20 páginas en el que recorre las responsabilidades y las sociedades que conforman el proyecto eólico de Teruel. Y, según el análisis de la Benemérita, el fondo danés CIP, a través de una filial afincada en España, es el actual propietario de esa veintena de futuros parques eólicos.

El Seprona ha sido el equipo encargado de estudiar la relación empresarial. Las conclusiones reflejan que "todos los promotores iniciaron su actividad en dos fechas concretas", como fueron el 15 de enero y el 10 de julio de 2018. Según el escrito de la Guardia Civil, "19 de los promotores" comparten domicilio social en el Paseo de la Castellana 40 de Madrid y todos tienen como administrador y socio único a la empresa "CI IV Teruel Holdco SL", que también tiene su domicilio en el citado edificio de la capital española. "Según datos de Registro Mercantil, cada uno de los 20 parques eólicos tiene un promotor distinto (un promotor por parque), pero todos tienen el mismo administrador y socio único: CI IV Teruel Holdco SL", afirma el escrito.

Además, todos los promotores, según reflejan los datos analizados por el Seprona, cuentan desde finales de noviembre del pasado año con el mismo representante, como es Francisco Javier Prados. Prados es uno de los tres administradores de CI IV Teruel Holdco SL. Prados es el máximo responsable del fondo danés CIP en España y voz autorizada para explicar el proyecto del Clúster del Maestrazgo, como ha hecho en anteriores ocasiones en entrevistas con varios medios de comunicación.

"Copenhagen Infraestructure Partners Spain (CPI-Spain), filial en España de Copenhagen Infraestructure Partners Spain (CPI) tiene el mismo domicilio social que CI IV TERUEL HOLDCO SL y 19 de los promotores", terminan de conectar los agentes del Seprona en el informe notificado al juez instructor del caso Forestalia. En varias ocasiones, a lo largo del texto, la Guardia Civil describe al fondo danés como "una firma de fondos especializada en proyectos de infraestructura energética". También destaca "la fuerte presencia en España desde 2020" que tiene CIP, que ha visto en el país un buen lugar en el que invertir, ya que es una de las naciones que más está apostando por la generación de energía renovable en todo el continente.

"A su vez, actualmente los 20 promotores tienen los mismos apoderados (9 en total) y un mismo representante", asegura el documento, que describe con todos los datos obtenidos la relación de administradores y apoderados, tanto personas físicas como jurídicas, que se han detectado en la veintena de empresas que conformarían el llamado Clúster del Maestrazgo.

Como refleja el inicio del documento, al que ha tenido acceso este diario, los datos recopilados por la Guardia Civil salen del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miterd), así como del Registro Mercantil y de fuentes abiertas.

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El pasado 20 de marzo, este diario adelantó la petición del juez a Fernando Samper, fundador de Forestalia que esta semana ha dejado la presidencia en manos de su hijo Ricardo, de "aclarar" quién era el propietario de los proyectos del Clúster del Maestrazgo. Este informe de la Guardia Civil es una primera explicación ante la consulta del juez, motivada por los anuncios de venta por parte de la energética aragonesa al fondo danés CIP. Según informaciones de varios medios de comunicación, la venta se habría llevado a cabo por unos 500 millones de euros.