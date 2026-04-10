Gortázar (CaixaBank): «La banca está sana. Podrá ayudar ante el impacto geopolítico»

El alto el fuego de dos semanas pactado en la madrugada de este miércoles entre Estados Unidos e Irán parece arrojar algo de calma sobre un tablero mundial cargado de incertezas, marcado por la extrema volatilidad de los mercados ante cualquier señal, buena o mala, y la amenaza, de prolongarse el conflicto, de provocar una nueva escalada inflacionaria que recaiga sobre las familias, que ya sienten el golpe bélico en sus bolsillos a la hora de repostar. «La actualidad nos supera constantemente, pero estamos bien preparados», reconoció ayer Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank, en un diálogo organizado por FARO en el Círculo de Empresarios de Galicia que condujeron el director del Decano, Rogelio Garrido, y la redactora jefe del periódico, Lara Graña. El banquero confirmó el buen ritmo al que pulsa su entidad en estos tiempos de incertidumbre y cómo se planifica para continuar creciendo y hacer crecer a sus clientes, además de abordar temas de primer orden como el papel que debe jugar la Unión Europea a nivel internacional, las perspectivas para España y la comunidad gallega o el problema de la vivienda, el reto demográfico y el absentismo laboral, pasando también por cómo concibe las sucursales del futuro y la concentración bancaria.

Una situación de liquidez «radicalmente diferente»

«No sabemos cuál va a ser el impacto final de la situación geopolítica en la economía, pero el sector financiero está sano y por lo tanto va a poder ayudar a ser parte de la solución y no contribuir al problema», puso de manifiesto el directivo al ser preguntado sobre los riesgos de la actualidad más inmediata, recordando las sombras del crac de 2009. «Tenemos que vivir con las circunstancias que tenemos a nuestro alrededor», aseguró, explicando que la banca de hoy no tiene nada que ver con la de hace casi dos décadas ya que cuenta con un nivel de capital significativamente superior (el triple) y mucha menos deuda (prácticamente la mitad) tanto en las empresas como en los hogares (con una tasa de endeudamiento que ha bajado del 141% al 80% del PIB y del 86% al 42% respectivamente). «Tenemos más depósitos que créditos», insistió. Una «situación de liquidez radicalmente diferente», de «liquidez excedentaria», que lleva a CaixaBank a encarar la inestabilidad global con «la fuerza para aguantar cualquier circunstancia».

Desde la izquierda: Lara Lara Graña, redactora jefe de FARO; Gonzalo Gortázar, CEO de CaixaBank; y Rogelio Garrido, director de FARO, en el diálogo organizado en el Círculo de Empresarios de Galicia. / Alba Villar

Potenciar el ahorro

La mayor disponibilidad de dinero es consecuencia directa del mayor ahorro de las familias, sobre todo tras dar por superada la escalada inflacionaria provocada por la pandemia del covid y la guerra en Ucrania. «El crecimiento de la renta bruta disponible es positivo», afirmó Gortázar: «Ha habido una recuperación de la capacidad adquisitiva». El banquero también vinculó el mayor nivel de ahorro al envejecimiento de la población y a la influencia de las últimas crisis, «que pueden haber hecho a la gente un poco más precavida». Insistió aun así en que es vital contar con «incentivos fiscales» para impulsar el mismo y en la necesidad de «enseñar a las personas a invertir», como lo hace su entidad a través de diferentes instrumentos a medio y largo plazo con «una oferta y un éxito muy grande».

Llevar Europa «a la práctica»

El CEO de CaixaBank apeló a la unidad en la Unión Europea para que pueda seguir creciendo y erigiéndose como un actor internacional de peso, cuestionado por el rol que debe asumir el bloque comunitario en un mundo cada vez más complejo. «La realidad es que somos 27 estados y a la hora de dar pasos se requiere unanimidad, y la dificultad es extraordinaria», abundó en esta línea, evidenciando que en cada país hay elecciones cada cuatro años, lo que implica «una desventaja muy grande» en términos de gobernanza. «Si queremos no solo pintar algo fuera, sino tener un marco de seguridad adecuado como Europa, necesitamos trabajar juntos», indicó el directivo, que hizo hincapié en que la actual alianza tiene «muchos puntos positivos», como la instauración del euro como moneda común. Animó a «no tirar la toalla» y admitió ser consciente «de que se están intentando hacer muchas cosas», aunque en los dos últimos años «hubiera esperado que el progreso fuese mayor de lo que es». «Tenemos que pedir a nuestros gobernantes que tomen las medidas necesarias para que esa virtud que tenemos de ser 450 millones de europeos se lleve a la práctica», sentenció.

En primera fila: Javier Touza, Ramón Castiñeira, Pedro Costa, Jorge Cebreiros, María Borrás, María Luisa Martínez, Juan Carlos Da Silva, David Regades, Kepa Badiola, Elena Espinosa y Eloy García. / Alba Villar

Cifras «muy buenas» para España

De puertas para adentro, Gortázar no dudó en señalar que España continúa desprendiendo «cifras muy buenas», como la creación de medio millón de puestos de trabajo al año o la progresiva reducción de la morosidad. «Estamos viendo unas condiciones que desde el punto de vista macroeconómico son francamente favorables», destacó, pese a advertir que «llevamos unos años en los que cuesta tomar decisiones consensuadas transformadoras», en alusión a la inestabilidad política, «y por lo tanto corremos el riesgo como país de no aprovechar los buenos tiempos del ciclo». «Un país puede vivir sin tomar estas decisiones durante un tiempo, pero no eternamente», subrayó.

La crisis de la vivienda «no es por falta de financiación»

El banquero evaluó también la crisis de la vivienda y la circunscribió a «un problema de desequilibrio entre la oferta y la demanda, y no porque haya mucha demanda sino porque hay poca oferta». Conforme explicó, según estimaciones de CaixaBank Research, España acumula un déficit de más de 730.000 viviendas desde 2021. «La juventud no tiene capacidad para acceder a una vivienda y no es por falta de financiación: estamos dando las hipotecas más baratas de Europa, con un tipo del 2,6% cuando la media de la Eurozona es del 3,2%», aseguró. Para revertir la situación incidió en la necesidad de liberalizar suelo, un proceso «que tarda nueve o diez años cuando debería tardar nueve o diez meses», y de contar con los materiales precisos, afectados por la inflación, y la mano de obra suficiente, reducida por la falta de relevo. «Hay que trabajar la construcción industrializada», agregó el consejero delegado de CaixaBank, que considera que la solución debe llegar de la colaboración entre el sector público y el privado, al que hay que ofrecer «un entorno y una rentabilidad razonable que permita atraer su inversión».

Ramón Castiñeira, Kepa Badiola, Alberto Encinas y Gonzalo Gortázar. / Alba Villar

«Las condiciones son muy favorables desde el punto de vista macroeconómico»

El debate de la inmigración

Otro de los temas capitales para la economía que se abordó en el diálogo de FARO con Gortázar fue el reto demográfico que afronta el país, donde el envejecimiento poblacional se aprecia cada vez más por la ausencia de una natalidad suficiente. «Tenemos 9,8 millones de personas de más de 65 años y algo más de 33 millones en edad de trabajar», dijo el CEO, destacando que esa proporción de un jubilado por cada tres posibles afiliados pasará a ser de un retirado por cada dos trabajadores en 2050. «La inmigración nos está beneficiando en muchas áreas (nos está permitiendo que la crisis de la vivienda no sea peor, que nuestros mayores tengan los servicios que tienen que tener, que España siga teniendo un referente turístico...), pero es un cambio social muy importante que tenemos que pensar», apuntó asimismo.

«El gran ajuste» de la banca ya ha terminado

En plena irrupción de la inteligencia artificial y con la digitalización más presente que nunca, el temor a un «gran ajuste» de empleo vuelve a estar a la orden del día en numerosos sectores. En el caso de la banca, Gortázar hizo hincapié en que esa época ya ha terminado, en relación a la reducción estructural de sus volúmenes de negocio a partir de 2009, como consecuencia de la crisis financiera. Aquel episodio provocó que se redujeran un 60% las sucursales y el 40% de los empleos, pero desde entonces el sistema «se ha readaptado y ahora es uno de los más eficientes del mundo», apuntó, además de reiterar su compromiso por no desbancarizar ninguna zona en la que permanecen presentes: «En 2017 estábamos en 190 poblaciones como única entidad y hoy estamos en 470».

Gonzalo Gortázar charla con el delegado de Zona Franca, David Regades- / Alba Villar

«En 2017 estábamos en 190 poblaciones como única entidad y hoy estamos en 470»

«A la cabeza de Europa» en absentismo

El consejero delegado de CaixaBank valoró también la problemática del absentismo laboral, que ya alcanza a 1,6 millones de personas que faltan cada día a su puesto de trabajo, en torno al 7% del total. «Es un problema. Lo veo en las cifras y lo escucho cuando hablo con empresarios de toda España», aseveró: «Ya está a la cabeza de Europa». «Hay algunos motivos de fondo que no son fáciles de gestionar y otros que sí lo son. Pero aquí, de nuevo, las administraciones públicas tienen que entrar en el problema», zanjó.

Apuesta por el crecimiento orgánico

«La oportunidad que tenemos de crecer orgánicamente es extraordinaria y una integración siempre despista», respondió Gortázar preguntado sobre la posibilidad de que se produzcan nuevas concentraciones bancarias. Hay margen para ello, teniendo en cuenta que el índice de Herfindahl-Hirschman (HHI) sitúa a España en el puesto 17 de 27 del ranking europeo de concentración bancaria, siendo el top 1 el más concentrado. «A medio y largo plazo veremos la entrada de nuevos competidores digitales que van a seguir poniendo presión, y creo que es normal pensar en que vaya a haber más consolidación, pero no la veo de manera inmediata y desde luego que no la veo siendo nosotros partícipes», señaló.

Galicia, «una región estratégica»

Gortázar aseguró que la economía gallega es «extraordinariamente positiva» y definió Galicia como «una región estratégica» para CaixaBank. «El año que viene seremos un poco más grandes y el siguiente un poco más, pero eso será en la medida en que hagamos las cosas bien», vaticinó: «Crecemos sin prisa, pero sin pausa».