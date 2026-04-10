La Generalitat lanza un plan de actuaciones para que Catalunya gane posiciones en la industria de la defensa

"Llevamos trabajando en ello, sin habérselo dicho a nadie, desde el mismo día en que Europa dijo que teníamos que ser estratégicamente autónomos desde la perspectiva de la defensa". El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper, y también el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, tienen claro que Catalunya puede desempeñar un papel crucial en esta ambición española de ganar enteros frente a la Unión Europea (UE) en materia de defensa. "Podemos aportar muchas de las cosas que ya sabemos hacer –insiste el primero– y las que no, las iremos aprendiendo, porque este no es un camino ni de un día ni de dos".

Es este sentir, junto a la certeza de que no solo por capacidad tecnológica e industrial ganará posiciones Catalunya en este sector –sobre todo tras años de una postura más bien en contra de todo lo militar–, el que ha llevado a la conselleria d'Empresa de la Generalitat (a través de Acció) a coorganizar unas jornadas específicamente dedicadas a esta industria. Un evento que, este viernes, ha servido para poner en marcha su plan de actuaciones en esta materia.

Precisamente porque "hay que ser humilde" y "se tiene que ir poco a poco" –destacan fuentes de Govern–, no se trata de un plan estratégico con varios millones de euros asociados, sino, más bien, de dar a conocer las oportunidades, pero también los requerimientos que impone el universo de la defensa.

Organizar el encuentro (un foro "impensable hace 10 años", ha enfatizado Hereu) es mover la primera ficha en esta dirección, pues la ambición principal es que las compañías interesadas se acerquen algo más a este negocio. "Es el inicio de poner en orden algo que estaba desencajado", ha afirmado el ministro, en relación con el peso que Catalunya tiene en otras áreas.

Han asistido a la convocatoria unas 400 empresas, que es justo el número de compañías de este y otros sectores que la conselleria se propone capacitar para que puedan desarrollar proyectos que encajen a España y Europa en el campo de la seguridad y la defensa.

Medida estrella y precaución

Jaume Baró, secretari d'Empresa i Competitivitat y, al mismo tiempo, consejero delegado de Acció, ha explicado en el encuentro que la medida estrella son una serie de sesiones introductorias a empresas sobre como funciona este sector, en las que estarán involucradas asociaciones empresariales como CIAC, CECOT, las patronales metalúrgicas o Secartys.

Empezarán por el sector de la automoción, seguirán con compañías del sector del espacio y luego convocarán a metalúrgicas.

Todas estas sesiones llevarán implícita cierta tarea de "sensibilización". "Hay un poco el temor de que, con el protagonismo que está tomando esta industria y el dinero que le están destinando Europa y España, se piense que cualquier tecnología sirve para defensa, y esto no es así", afirma una voz relacionada con esta industria, que pide anonimato.

"Es un sector con un funcionamiento distinto a otros, no es tan simple, tienes que saber como se juega", conceden desde Govern, que, justo por eso, ha asumido que una de sus "obligaciones" es "explicar a las pequeñas y medianas empresas cuáles son las reglas del juego" en este caso. "Es un sector que no es para todo el mundo", admiten.

De ahí estas sesiones de formación y el plan en sí, que también incluye actividades para fomentar la cooperación empresarial, el acceso a financiación y el acompañamiento hacia la internacionalización, pues ya hay empresas catalanas que trabajan para otros ministerios de Defensa europeos, subrayan estas fuentes.

Semana de movimientos clave

Pese a la cautela, tanto esta sesión como todo lo que ha ido sucediendo esta semana ponen de manifiesto que Catalunya está interesada y se siente lista para participar del negocio español y europeo de la defensa.

El martes, el clúster de empresas e instituciones aeronáuticas, del espacio y de defensa AeroS convocó a los medios para hacer su presentación formal en sociedad y reivindicar que la comunidad puede y debe asumir muchos más proyectos públicos en este campo (aspiran a un 25% de los fondos, teniendo en cuenta, dicen, que la comunidad aporta el 20% del PIB, aproximadamente). El jueves, el president Salvador Illa se reunió con el director de la Agencia Europea de Defensa (AED), André Denk. Y la jornada de este viernes ha contado con una mesa redonda con empresas tan diversas como Pangea, Bold, Gutmar, IQUA Robotics, Sener o Hipra para redundar en la "extensión del perímetro de este sector".