Los trabajadores con salario mínimo podrán deducir hasta 339,56 euros en la Renta de 2025

Coincidiendo con el inicio de la campaña de la Renta, cada vez más contribuyentes buscan formas de disminuir su carga de impuestos, recurriendo a deducciones fiscales. En este caso, algunos expertos suelen recomendar métodos con los que muchos trabajadores pueden ahorrar dinero en su declaración del IRPF.

Una deducción de hasta 300 euros para los trabajadores

En este caso, el creador de contenido @taxingplanner nos señala una deducción fiscal con la que muchas personas pueden ahorrarse hasta 300 euros. La única condición sería haber cobrado el salario mínimo (16.576 euros brutos anuales), o un sueldo cercano a esta cifra, durante el año 2025.

Esta deducción se trata de una medida impuesta por el Gobierno desde hace varios años, mediante la que se puede aplicar una retención del IRPF de hasta algo más de 300 euros. Aun así, los trabajadores deben estar atentos, ya que, a diferencia de otros ejercicios fiscales, este año la deducción no se aplicará de forma automática.

Cómo se puede solicitar la retención del IRPF

Para poder realizar este trámite, el contribuyente debe acceder a su borrador de la Renta, mediante la sede electrónica de la Agencia Tributaria. En un primer momento, al trabajador le saldrá una cantidad a pagar, es decir, las retenciones no se devolverán automáticamente.

A continuación, hay que acudir al apartado de 'Deducciones generales', seleccionando la opción de 'Deducción por obtención de rendimientos del trabajo'. Una vez dentro, se deberá rellenar manualmente los rendimientos del trabajo. Sin embargo, debemos tener en cuenta que esta retención solo es válida para trabajadores, por lo que los pensionistas y desempleados no pueden solicitar esta rebaja fiscal.

En cuanto volvamos al borrador de la Renta, podremos observar que el resultado ha cambiado: ahora la declaración nos saldrá a devolver. En este caso, si el usuario recibió el salario mínimo durante 2025 (16.576 euros brutos), entonces podrá obtener una retención de hasta 339,56 euros.

Noticias relacionadas

Según fuentes oficiales, los trabajadores pueden solicitar esta deducción si cuentan con un salario máximo de hasta 18.276 euros brutos al año, aunque la deducción será algo menor. Por ejemplo, si un trabajador posee un salario de 17.500 euros brutos, la deducción aplicada correspondería a los 155,20 euros.