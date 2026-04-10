Declaración de la Renta 2025-2026: cómo solicitar el borrador, plazos y fechas clave, en directo

La campaña de la renta correspondiente al ejercicio 2025 arranca este miércoles en las Islas Baleares con un total de 24 deducciones autonómicas y varias novedades fiscales, entre ellas una nueva deducción para compensar gastos derivados de viviendas ocupadas ilegalmente, ha informado el Govern.

Esta nueva medida permitirá a los propietarios deducirse hasta un 40 % de los gastos asociados a inmuebles ocupados o con desahucios suspendidos por vulnerabilidad, con un límite de 500 euros, incluyendo tributos como el IBI, suministros o costes judiciales.

Otra de las principales novedades es la equiparación de los trabajadores autónomos a las familias numerosas y monoparentales en tres deducciones: la adquisición de libros de texto, los gastos de conciliación para menores de seis años y el alquiler de la vivienda habitual, lo que amplía su acceso a beneficios fiscales y eleva los límites de renta aplicables.

Asimismo, se incrementa el margen de renta en estas deducciones del 20 % al 30 % en el caso de las familias numerosas de categoría especial, con el objetivo de favorecer a los hogares con mayor carga económica.

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Atlas News

Hacienda actualizará en próximas semanas casillas de la Renta con deducciones de C-LM y Comunitat Valenciana La Agencia Tributaria prevé actualizar en las próximas semanas algunas casillas de la Renta con las deducciones nuevas o modificadas convalidadas hace escasos días por la Comunitat Valenciana y Castilla-La Mancha, según han trasladado a Europa Press en fuentes de este organismo. De acuerdo con la información adelantada por el diario económico 'Expansión', la Campaña de la Renta 2025 ha arrancado con varias deducciones --nuevas o modificadas-- de Castilla-La Mancha y Comunitat Valenciana inoperativas. Esto se debe a que dichas deducciones se han convalidado a escasos días de que empezase la Campaña --que se inició el 8 de abril-- y después de que se haya publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la orden por la que se aprueban los modelos de declaración del IRPF para el ejercicio 2025, es decir, para la Campaña de la Renta de este año.

Plazos de la renta La campaña de la renta de 2025 comenzó el miércoles con la presentación de declaraciones por internet -podrán presentarse por teléfono a partir del próximo 6 de mayo y de manera presencial a partir del 1 de junio- y finalizará el 30 de junio. En estos meses, la Agencia Tributaria espera recibir 25,25 millones de declaraciones, la mayoría a devolver -15,7 millones, por un importe total de 13.271 millones

Hacienda inicia las devoluciones de la renta La Agencia Tributaria ya ha desembolsado 2,2 millones de euros de 3.674 declaraciones de la renta que salían a devolver en el primer día de pagos y tercero de la campaña, lo que supone un importe un 43,4 % superior al del año pasado en el mismo día.

Advertencia sobre la inteligencia artificial Respecto al uso que podrían hacer los contribuyentes de la inteligencia artificial para la confección de sus declaraciones, Fernández ha apuntado que no se "arriesgaría" a utilizar ChatGPT cuando tiene "una herramienta fabulosa puesta a disposición por parte de la Agencia". Preguntada sobre el uso que hace la Agencia de esta tecnología, la directora la directora general de la Agencia, Soledad Fernández, ha defendido que está recogida en un documento público y afecta, fundamentalmente, a los servicios de información y asistencia, pero no a la parte de control para seleccionar los contribuyentes que van a ser inspeccionados. Aún así, Fernández ha puntualizado que "en algún momento vamos a tener que plantearnos muy seriamente utilizar estos mecanismos" como ayuda a los servicios de control, pero "jamás" tomará decisiones, que corresponden a los funcionarios.

La Agencia Tributaria enviará 3,56 millones de avisos en la campaña La Agencia Tributaria prevé enviar 3,56 millones de avisos para recordar a los contribuyentes que tienen que declarar las rentas por criptomonedas o alquiler de inmuebles a lo largo de la campaña de la renta de 2025. Según ha informado la directora general de la Agencia, Soledad Fernández, este miércoles en la presentación campaña de la renta de 2025, este año se enviarán 437.000 avisos sobre la necesidad de declarar los beneficios obtenidos por ventas en plataformas digitales, tanto por venta bienes como prestación de servicios, alquiler de inmuebles o alquiler de medios de transporte. También se enviarán 1,24 millones de avisos por ganancias derivadas de la operación con monedas virtuales, 1,01 millones por rentas de otros países y 867.000 por alquiler de inmuebles.

El abono de las primeras devoluciones, este viernes La campaña de la renta de 2025 ha arrancado este miércoles con la presentación de declaraciones por internet -podrán presentarse por teléfono a partir del 6 de mayo y de manera presencial, a partir del 1 de junio- y finalizará el 30 de junio. En estos meses, la Agencia espera recibir 25,25 millones de declaraciones, la mayoría a devolver -15,7 millones, por un importe total de 13.271 millones

La Agencia Tributaria recibe 1.288.000 declaraciones de la renta el primer día de campaña La Agencia Tributaria había recibido 1.288.000 declaraciones de la renta de 2025 hasta las 19:00 horas de este miércoles, el primer día de campaña, un 9,8 % más que a esa misma hora del pasado año, según han indicado fuentes de la Agencia. Estas mismas fuentes ha precisado que, de las declaraciones presentadas, 239.000 se habían enviado a través de la aplicación móvil de la Agencia, un 25 % más, y 279.000, a través del servicio de Renta Directa para declaraciones que no necesitan modificar el borrador, un 191 % más.

Los errores más comunes al presentar la Renta 2025 Con la campaña de la Renta 2025 a la vuelta de la esquina, los expertos fiscales de TaxDown, compañía española de asesoría fiscal, alertan de los errores más frecuentes que cometen los contribuyentes al presentar su declaración. Fallos que, lejos de ser anecdóticos, pueden derivar en sanciones económicas, retrasos en las devoluciones e incluso inspecciones por parte de la Agencia Tributaria. Son estos:

Qué hacer si te sale 'a ingresar' en la declaración de la Renta Aunque el término ingresar bien podría indicar lo contrario, cuando la renta sale 'a ingresar' implica que el resultado de la declaración es positivo y que el contribuyente tiene que pagar a Hacienda los impuestos que no ha pagado en el año fiscal previo. Es decir, toca pagarle a Hacienda.