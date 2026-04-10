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TRANSPORTE

La alta velocidad sufre en febrero su mayor desplome desde la pandemia tras el accidente de Adamuz

El número de viajeros de alta velocidad cayó un 32%, arrastrando a una caída general del transporte ferroviario del 15%

Imagen de archivo de un tren de alta velocidad y varios pasajeros preparos para montarse.

Imagen de archivo de un tren de alta velocidad y varios pasajeros preparos para montarse. / ARCHIVO

Marcos Rodríguez

Gabriel Santamarina

Madrid
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El transporte ferroviario de alta velocidad en España sufrió en febrero un desplome histórico. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, el número de pasajeros cayó un 32,1% interanual, afectado por el accidente ferroviario registrado en Adamuz (Córdoba) el 18 de enero. Se trata del mayor retroceso desde febrero de 2021, en plena pandemia, cuando las restricciones de movilidad hundieron la demanda.

El impacto ha sido inmediato y contundente. La caída en la alta velocidad ha arrastrado al conjunto del transporte interurbano por tren, que registró en febrero un descenso del 15,8% respecto al mismo mes de 2025. El dato confirma el peso estructural del AVE y los servicios de larga distancia en el sistema ferroviario español.

El desplome no responde a un único factor. Además del accidente de Adamuz, las estadísticas del INE recogen diversas incidencias operativas durante enero y febrero, que han afectado a la percepción de seguridad y fiabilidad del servicio.

Entre ellas, destacan los problemas en los servicios de cercanías, especialmente en Cataluña, donde la red de Rodalies acumuló retrasos y cancelaciones. En este segmento, el número de usuarios también descendió un 13,8% interanual, reflejando un deterioro más amplio del transporte ferroviario.

El transporte público aguanta pese al frenazo ferroviario

En conjunto, el transporte público en España logró mantener cierta estabilidad. Más de 470,1 millones de pasajeros utilizaron algún medio de transporte colectivo en febrero, lo que supone apenas un 0,1% menos que hace un año.

Este dato evidencia que el ajuste se concentra principalmente en el ferrocarril, mientras que otros modos —como autobuses urbanos o metro— han compensado parcialmente la caída.

Un golpe para la recuperación del AVE

El dato de febrero interrumpe la tendencia de recuperación que venía registrando la alta velocidad tras la pandemia. En los últimos años, la liberalización del mercado (con nuevos operadores y precios más competitivos) había impulsado la demanda.

Sin embargo, el accidente de Adamuz y las incidencias posteriores han generado un shock de confianza en el usuario, clave en un segmento donde la puntualidad y la seguridad son determinantes.

Impacto en turismo y negocios

El retroceso de la alta velocidad tiene implicaciones directas para operadores, gestores de infraestructuras y para el conjunto del sector turístico y de negocios, que depende en gran medida de estos servicios.

A corto plazo, la prioridad pasa por recuperar la confianza del viajero, reforzar la fiabilidad del servicio y normalizar la operativa. A medio plazo, el comportamiento de la demanda será clave para evaluar si se trata de un ajuste puntual o del inicio de una desaceleración más estructural.

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El dato deja una señal clara: el crecimiento del AVE no está garantizado y sigue siendo sensible a factores externos. La evolución de los próximos meses será determinante para medir la capacidad de recuperación de uno de los pilares del transporte en España.

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