Barcelona acogerá más de 2.300 empresas de 86 países en la edición más grande de la feria Seafood Expo

La industria de los productos del mar, es decir, el pescado y el marisco, proporciona nada más y nada menos que una nutrición esencial a más de 3.000 millones de personas en todo el mundo, según datos de las naciones Unidas. Para satisfacer esta demanda global, cada año se cosechan más de 171 millones de toneladas de productos que emplean a 60 millones de personas.

En este contexto de magnitud global, Barcelona acogerá los próximos 21 al 23 de abril la 32.ª edición de Seafood Expo Global/Seafood Processing Global, consolidándose como el epicentro del comercio pesquero internacional. Así lo han detallado hoy, durante una rueda de prensa celebrada en Fira de Barcelona Montjuïc, la vicepresidenta del área de Seafood en Diversified Communications, empresa que organiza el foro, Wynter Courmont, y el director general de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga.

161 millones de impacto económico

La cita tendrá lugar en el recinto ferial de Gran Via y se proyecta como la más grande de su historia, cuyo impacto económico asciende a 161 millones de euros para la ciudad. Tras cinco años consecutivos en la capital catalana, pues antes este salón se celebraba en Bruselas (Bélgica) la feria ha alcanzado su madurez en este emplazamiento, ocupando en esta ocasión una superficie expositiva récord de 52.950 metros cuadrados. Según ha señalado Serrallonga, la elección de Barcelona como "casa" definitiva del salón ha permitido fortalecer el ecosistema empresarial del país y consolidar la colaboración estratégica con el sector alimentario global

La convocatoria internacional para este año cuenta con la participación confirmada de 2.300 empresas expositoras procedentes de 86 países. El salón contará con 65 pabellones nacionales y regionales, incluyendo nuevas incorporaciones como las de Bulgaria, México, Uruguay, Venezuela y Omán, que se suman a potencias tradicionales del sector como Noruega, China o Estados Unidos. España mantendrá una posición de liderazgo con la presencia de 254 expositores, entre los que figuran referentes de la industria como Nueva Pescanova, Balfegó & Balfegó, Marfrío y ADM Galicia.

90 expertos internacionales

El salón contará con la presencia de 90 expertos internacionales de organizaciones como el World Wide Fund for Nature (WWF), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) o la Organización Mundial del Comercio (OMC), que impartirán 30 sesiones informativas, ofreciendo análisis y tendencias del sector; desde la resiliencia frente a la crisis climática hasta la necesidad de implementar métodos de captura y cultivo más sostenibles para garantizar la seguridad alimentaria

A pesar de la actual incertidumbre geopolítica marcada por los conflictos en Oriente Medio, la organización ha transmitido un mensaje de absoluta normalidad y resiliencia. Courmont ha asegurado que la situación no afectará la asistencia, subrayando que la industria necesita precisamente estos espacios de encuentro para abordar retos comunes que impactan a todos los actores de la cadena.

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A su vez, esta edición también pondrá el foco en la vanguardia técnica mediante el lanzamiento de una zona de innovación en acuicultura, diseñada específicamente para que nuevas empresas presenten soluciones disruptivas en un campo que ya provee más del 50% del pescado consumido en el mundo.