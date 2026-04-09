Werfen gana un 15% menos en 2025 tras el frenazo en China y refuerza su apuesta por la inversión

En un año definido por "uno de los entornos geopolíticos más complejos de las últimas décadas", tal y como lo ha calificado la propia compañía en su informe anual de resultados, la multinacional catalana Werfen especializada en soluciones de diagnóstico in vitro para hospitales y laboratorios de análisis clínicos ha cerrado 2025 con una facturación de 2.131 millones de euros, lo que supone un crecimiento orgánico del 3,3% en términos comparables.

Aunque el beneficio neto se situó en 144 millones de euros, un 15% menos que el año anterior, la compañía presidida por Marc Rubiralta ha optado por priorizar la inversión tecnológica y la expansión de infraestructuras sobre la rentabilidad inmediata. Así, el CEO de Werfen, Alejandro Risso, ha destacado que la compañía ha seguido "invirtiendo con visión de futuro" y que está en buena posición para capturar el crecimiento del mercado.

Resiliencia occidental frente al "frenazo" en Asia

Esta caída de beneficios se explica por la caída en ventas en el mercado de diagnóstico in vitro (IVD) en China, provocada por nuevos sistemas de pagos hospitalarios, auditorías médicas y cambios en las políticas de reembolso gubernamentales. Sin el impacto del gigante asiático, las ventas globales de la firma habrían escalado un 6%.

En contraste, el negocio en los mercados occidentales mostró una solidez notable. Latinoamérica fue el mercado que más creció (10%), seguida de norteamérica, con un alza del 8% que afianzó el liderazgo del continente respecto a los ingresos totales, con una aportación del 37%. Europa, Oriente Medio y África registraron un avance conjunto del 7,4%.

Sede de Werfen en L'Hospitalet. / RUBÉN MORENO

Por ello, lejos de replegarse ante la caída del EBITDA —que bajó un 13% hasta los 473 millones de euros—, Werfen ha acelerado su plan estratégico llamado "Solidifying for Growth". En 2025, la compañía destinó una cifra récord de 190 millones de euros a I+D, lo que representa un 9% de sus ventas, con previsiones de mantenerlas al alza durante este ejercicio.

Esta apuesta se tradujo en hitos industriales como la culminación de la ampliación de 10.000 m² en su centro tecnológico de Bedford (Massachusetts) y el traslado a un nuevo hub logístico en Devens, ambos en Estados Unidos. Además, el lanzamiento del sistema de gases en sangre GEM Premier 7000, el primero que es capaz de detectar hemólisis (la destrucción de la membrana de los góbulos rojos) en el punto de atención, ha reforzado su liderazgo en el área de cuidados críticos.

En el plano financiero, la empresa gestionó activamente su deuda neta de 1.661 millones de euros mediante una emisión de bonos de 500 millones para alargar vencimientos, manteniendo su calificación de Investment Grade (que valora a la compañía como un emisor de deuda con un riesgo bajo de impago), a pesar de que el ratio deuda/EBITDA subió de 3 a 3,5 veces. La dirección de la compañía, encabezada por su CFO Javier Gómez, define esta situación como un "impacto temporal" y un año de ajuste, asegurando que la estructura de capital sigue siendo "extremadamente robusta".

Marc Rubiralta, presidente de Werfen / Warfen

Fundada en 1966 en Barcelona por José María Rubiralta bajo el nombre de Izasa, la empresa comenzó como una distribuidora familiar de material científico. Su gran salto se produjo mediante una estrategia de adquisiciones estratégicas internacionales, destacando la compra de Instrumentation Laboratory (EE. UU.) en 1991, que la convirtió en fabricante global.

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En los últimos años, la compañía se ha transformado en una entidad puramente centrada en el diagnóstico in vitro, culminando este proceso en 2024 con la desinversión de su división de dispositivos médicos para centrarse en su negocio más rentable y tecnológico. Con una plantilla de más de 7.100 empleados y presencia directa en 30 países, Werfen se prepara ahora para celebrar su 60º aniversario en 2026 bajo el liderazgo de su nuevo CEO, Alejandro Risso, quien tomó el relevo en diciembre de 2024 de su predecesor Carlos Pascual.