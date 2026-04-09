Arrancan las obras de la nueva terminal de vehículos del Port de Barcelona

El Port de Barcelona ha celebrado este jueves el acto de colocación de la primera piedra de la nueva terminal de vehículos que aspira a reforzar su papel como nodo estratégico en la logística europea. La previsión es que esté acabada el año que viene y plenamente operativa a principios de 2028 y permitirá ampliar de forma notable la capacidad de tráfico de automóviles. La infraestructura del Moll Príncep d'Espanya será la tercera terminal de vehículos del puerto y está promovida por el operador International Car Operators (ICO), filial del Grupo Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK). Con un presupuesto de 75 millones de euros supone la expansión de la compañía en España y la creación de un nuevo hub en el sur de Europa dentro de su red roll-on/roll-off (RoRo), que se ocupa del transporte rodado.

El equipamiento se desarrollará sobre una concesión de 101.058 metros cuadrados a lo largo de 27 años y contará con una capacidad de manipulación anual de 180.000 vehículos. En momentos de máxima ocupación, podrá albergar hasta 11.000 unidades, de las cuales 8.160 se ubicarán en una instalación de almacenamiento en altura, diseñada para incrementar la densidad y reducir el uso de suelo y los movimientos internos. La terminal estará completamente asfaltada y preparada para operar tanto con camiones convencionales como con megacamiones, facilitando flujos logísticos más eficientes. Además, incorporará puntos de recarga para vehículos eléctricos y sistemas automatizados de escaneo en los accesos de entrada y salida.

Tres tipos de ancho

Uno de los ejes del proyecto será la digitalización. Las operaciones se gestionarán mediante la plataforma Smart Terminal de ICO, que permitirá el seguimiento de los vehículos, visibilidad en tiempo real y la optimización de los procesos mediante flujos de trabajo automatizados, con el objetivo de garantizar una manipulación más segura y precisa. La ubicación, en el Mediterráneo occidental, ha sido uno de los factores determinantes. La terminal de vehículos dispondrá de vías de los tres tipos de ancho, lo que permitirá conectar de forma ágil el transporte marítimo, ferroviario y por carretera. Esta intermodalidad facilitará el movimiento eficiente de vehículos entre el sur y el norte de Europa. El proyecto tendrá también un impacto relevante en la actividad económica, aseguran. Se prevé que genere nuevos volúmenes de tráfico para el puerto y dinamice el conjunto del ecosistema logístico, incluyendo operadores de transporte, servicios técnicos y socios industriales.

Mapa de la nueva terminal de vehículos adjudicada a la japonesa NYK por parte del Port de Barcelona. / Port de Barcelona

La nueva terminal generará puestos de trabajo directos e indirectos vinculados a la operativa, la manipulación de vehículos, la seguridad y el mantenimiento. Aunque el proyecto incorpora automatización y procesos digitales, la compañía subraya que el factor humano seguirá siendo central en la actividad diaria. En palabras del consejero delegado de ICO, Jurgen Vanhove, “esta terminal refleja cómo estamos creciendo como empresa”, al tiempo que destacó que la expansión “permite añadir capacidad donde se necesita y crear empleo”. El directivo ha subrayado que “la automatización ayuda a trabajar de forma más segura e inteligente, pero las personas siguen siendo esenciales”.

Un "hub verde"

La instalación se concibe como un “hub verde”, con flujos internos optimizados, reducción de movimientos de vehículos y una infraestructura adaptada al crecimiento del coche eléctrico. El diseño prioriza tanto la eficiencia operativa como el rendimiento ambiental a largo plazo. La nueva terminal se construye en colaboración con varias empresas especializadas, entre ellas NTI, stow Group, Stranger —parte de BM Engineering—, Ceratec y Mes Advocats. Con este proyecto, la infraestructura portuaria barcelonesa refuerza su estrategia de crecimiento en el ámbito de la automoción, uno de los tráficos clave de la instalación, y consolida su posición como plataforma logística de referencia en el Mediterráneo y en Europa.

El presidente del Port de Barcelona, José Alberto Carbonell, durante el acto de colocación de la primera piedra de la nueva terminal de vehículos. / PORT DE BARCELONA / LALI PUIG

ICO, fundada en 1984, gestiona más de 2,5 millones de vehículos al año y cuenta con terminales en Zeebrugge, Amberes y Barcelona. La compañía ofrece servicios integrales que abarcan desde la carga y descarga de vehículos y maquinaria hasta la conversión de automóviles, la agencia de buques y la gestión aduanera. Como filial de NYK, uno de los grandes grupos del transporte marítimo mundial, dispone de una plantilla de más de 1.000 trabajadores y se ha consolidado como un actor clave en la cadena logística de fabricantes y navieras especializadas en tráfico RoRo, según las mismas fuentes