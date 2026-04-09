El president Salvador Illa y el ministro Óscar Puente examinan Rodalies tras tres meses de caos

Casi 80 días después del accidente de Gelida que ha provocado la crisis más grave en Rodalies de la última década, el ministro Óscar Puente y el president Salvador Illa se reúnen este jueves para evaluar la situación. Los dos mandatarios se han citado a las 7.30 horas en el Palau de la Generalitat y, 45 minutos más tarde, se han sumado la consellera de Territori Sílvia Paneque y el número dos del ministro, el secretario de Estado José Antonio Santano, que ha pasado varias semanas en Barcelona para gestionar el fiasco.

Puente se vio obligado este miércoles a recortar su viaje a Catalunya por motivos de agenda. Llegó poco antes de las nueve de la noche a la capital catalana, sin tiempo para asistir a la entrega de premios literarios de Aena en el Museu Marítim, que era la razón última de su desplazamiento. No obstante, los compromisos en Madrid le impidieron compartir mesa con Salvador Illa, que sí presidió la entrega de galardones.

El president Salvador Illa y el ministro de Transportes, Óscar Puente, en el Palau de la Generalitat, minutos antes de entrar a la reunión sobre Rodalies, este 9 de abril. / Rubén Moreno / Govern

Un mapa sobre la mesa

La temprana reunión entre el president y el ministro se ha hecho a puerta cerrada. No estaba permitida la cobertura gráfica y solo se han distribuido tres imágenes de la cita. En dos de ellas se les veía con un gran mapa de la red de Rodalies desplegado sobre la mesa. Fuentes cercanas al encuentro han explicado que la intención de ambas partes era "radiografiar" la situación de la red ferroviaria catalana, precisamente dos días después de que se haya reabierto para pasajeros el recorrido de la R4 a la altura de Gelida, cortado desde el 20 de enero.

Fuentes ministeriales y del Govern han explicado que el encuentro ha sido "cordial y de máxima colaboración institucional" y han repasado el elevado volumen de obras de mejora actualmente en ejecución en la red. "Asimismo, han tratado los trabajos en curso para culminar el traspaso de la R1, así como las actuaciones necesarias para hacer frente al impacto del cambio climático en la infraestructura ferroviaria", han revelado.