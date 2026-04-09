Madrid, con la fiscalidad más baja, frente a Cataluña y Valencia, con los tipos de IRPF más altos: así influye el territorio en la carga de impuestos

Frente al aumento de la presión fiscal en el país, España presenta unas cifras récord de recaudación que ya rozan los máximos históricos. De hecho, algunos organismos especializados como el Instituto Juan de Mariana predicen un aumento prolongado en los próximos años.

Según fuentes oficiales, solo en el año 2024 el volumen de impuestos y cotizaciones superó los 591.000 millones de euros, lo que corresponde al 37,1% del PIB nacional, un porcentaje que podría crecer hasta el 38,3% en 2026. Este incremento se habría producido junto al aumento de la recaudación desde 2018, coincidiendo con la entrada del Gobierno actual.

Un aumento de la carga fiscal en los últimos años

De esta forma, algunos expertos señalan un incremento cercano al 40% en solo seis años, situando el periodo actual como el de mayor recaudación fiscal en la época reciente. Por ello, los datos recopilados muestran un aumento directo de la carga tributaria sobre hogares y trabajadores, sobre todo mediante el IRPF y las cotizaciones sociales.

A día de hoy, teniendo en cuenta que el salario medio ronda los 28.886 euros anuales, los ciudadanos pagan hasta 792 euros más de IRPF, es decir, un 20,7% más desde 2018. Esto se debe a que, pese al aumento de precios, los tramos de IRPF no se han ajustado, provocando que se pague más dinero a Hacienda aunque la capacidad adquisitiva sea la misma.

Tasas de IRPF según la comunidad autónoma

Aun así debemos tener en cuenta que la tasa de IRPF puede variar según la comunidad autónoma donde se resida, además de que cada territorio debe gestionar el 50% del tramo autonómico.

Un gran ejemplo de ello es Madrid, territorio con la fiscalidad más baja (18,5%-45,5%), a comparación de Cataluña y Valencia, que presentan los tipos de IRPF más altos, incluso superando el 50%. Aparte de ello, también encontramos casos llamativos en algunas comunidades autónomas:

Andalucía : En este caso, el tramo autonómico del IRPF se corresponde al 9,75% en patrimonios anuales de hasta 12.450 euros, pudiendo alcanzar el 23,3% para rentas superiores a los 120.000 euros. Como resultado de ello, si se suma el tramo estatal, el mínimo puede alcanzar el 19% y el máximo un 48,2%

: En este caso, el tramo autonómico del IRPF se corresponde al en patrimonios anuales de hasta 12.450 euros, pudiendo alcanzar el para rentas superiores a los 120.000 euros. Como resultado de ello, si se suma el tramo estatal, el mínimo puede alcanzar el 19% y el máximo un 48,2% Cantabria : En el caso de Cantabria, el tipo autonómico para rentas más bajas correspondería al 9,50% , mientras que en los mayores salarios este porcentaje aumentaría hasta el 25,50% . Por ello, la cantidad total a pagar podría variar entre el 19% y el 50%

: En el caso de Cantabria, el tipo autonómico para rentas más bajas correspondería al , mientras que en los mayores salarios este porcentaje aumentaría hasta el . Por ello, la cantidad total a pagar podría variar entre el 19% y el 50% Cataluña : Este territorio posee la fiscalidad más alta dentro de las comunidades con régimen fiscal común. En este caso, el tipo autonómico mínimo del IRPF se corresponde al 12,5% en rentas inferiores a 17.707,20 euros, con un máximo del 25,50% en bases totales de más de 175.000,20 euros. Entonces, la cantidad total podría oscilar entre el 21,5% y el 50%

: Este territorio posee la fiscalidad más alta dentro de las comunidades con régimen fiscal común. En este caso, el tipo autonómico mínimo del IRPF se corresponde al en rentas inferiores a 17.707,20 euros, con un máximo del en bases totales de más de 175.000,20 euros. Entonces, la cantidad total podría oscilar entre el 21,5% y el 50% Islas Canarias: En cuanto al territorio canario, aquí se incluye un tipo autonómico mínimo del 9% para bases de hasta 12.450 euros, así como un máximo del 24% en cuanto a rentas superiores a 90.000 euros. Por ello, el porcentaje total ascendería hasta el 18,5% y el 50,5%

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Por último, en el caso del País Vasco, la normativa cambia ligeramente, ya que cuenta con un sistema de haciendas forales. De esta forma, cada una de las provincias vascas puede aplicar sus propios tipos de tasas del IRPF. A pesar de todo, en las tres provincias se establece un mínimo común del 23% para rentas inferiores a 15.500 euros, así como un máximo del 49% en rentas superiores a 179.460 euros.