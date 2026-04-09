Los gigantes turísticos esperan un ingreso adicional de 194 millones de euros en 2026 por el impacto de la guerra de Irán

Los gigantes turísticos esperan un incremento adicional de los ingresos del sector de 194 millones de euros en 2026 por el impacto de la guerra de Irán. El turismo se beneficiará de un alza de 4.329 millones de euros fruto del aumento de visitantes, tanto nacionales como internacionales; pero al mismo tiempo sufrirá un impacto negativo por el alza de los precios de 4.045 millones de euros, según la estimación del lobi turístico Exceltur, que agrupa a las grandes empresas del sector como Meliá o Iberia.

La guerra tendrá, por tanto, un impacto positivo para este país, aunque limitado, puesto que supondrá un alza del 0,8% de la contribución del sector a la economía española, que ascenderá hasta los 227.157 millones de euros de durante este año. Esto se traduce en que el crecimiento de la actividad turística en España para el conjunto de 2026 hasta el 2,5% (6,7% en términos nominales), frente al 2,4% previsto en el mes de enero y por encima del 2,3% (5,3% nominal) que espera el Banco de España para toda la economía española.

Estas cifras se darán siempre que el conflicto tenga una "duración limitada, acotada territorialmente y se resuelva con una estabilidad duradera", según el vicepresidente de Exceltur, Óscar Perelli. "Estaríamos en un contexto de extraordinaria complejidad si eso no fuera así. Eso sería un escenario que todos confiamos que no se produzca porque entonces la preocupación sería extrema. La guerra es el peor enemigo del turismo", ha añadido.

Hasta 46,9 millones de turistas potenciales

La zona de conflicto en Oriente Medio y su área de influencia del Mediterráneo Oriental cuenta con destinos turísticos tan relevantes como Turquía, Egipto o Arabia Saudita que en conjunto recibieron en 2025 un total de 181 millones de turistas, de los cuales 46,9 millones son turistas europeos que de no ir a estos lugares podrían redirigirse a España. Este país acabó el año pasado con un nuevo récord histórico de 96,8 millones de visitantes.

Exceltur no quiere dar la cifra concreta de la cantidad de viajeros que estiman en sus hipótesis que elegirán España como destino refugio, pero revela que los efectos del mayor dinamismo turístico en España se notarán a partir del mes de mayo y "con mayor intensidad" durante el verano, momento en el que se trasladará parte de la demanda de Oriente Medio, principalmente "vacacional, familiar y procedente de países europeos que han realizado sus reservas durante los meses de marzo y abril".

Los hoteles, los más beneficiados

Según el lobi, en las zonas de sol y playa ya se nota una alza de las reservas hoteleras de hasta el 5,2% para esta primavera, mientras que en los hoteles urbanos las expectativas aunque son positivas son "menos intensas". En general, los hoteles esperan un crecimiento de sus ventas en los meses de primavera del 4,6%, por encima del alza del 4,2% de los tres primeros meses de este año, según una encuesta realizada por Exceltur entre sus más de 2.000 empresarios asociados.

Y frente a esas buenas expectativas de los establecimientos hoteleros, el sector del transporte será el más penalizado por la guerra con una caída de las ventas del 1,6% en los próximos tres meses debido al descenso de la venta de billetes de tren y el impacto en "alguna" compañía aérea que tienen conexiones con Asia. También las agencias de viajes esperan una desaceleración de sus operaciones, con un crecimiento del 2,3%, frente al 12,6% del primer trimestre del año debido a "la caída de las reservas de larga distancia a Asia".

Castilla La Mancha (+8,2%) y Extremadura (+7,8%) por el impulso del turismo interior de proximidad, junto con los destinos del Levante; la Comunidad Valenciana (+7,7%) y Murcia (+6,3%), Baleares (+6,0%) y, en menor medida, Canarias (+2,7%), gracias al impulso adicional del efecto refugio, son las comunidades que registran unas mejores expectativas de crecimiento en el segundo trimestre. Galicia (+4,8%) y la Comunidad de Madrid (+3,8%) mantienen su dinamismo, mientras el avance es más moderado en País Vasco (+2,3%), Andalucía (+2,2%) y Cataluña (+1,1%).