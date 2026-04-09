La estadounidense Veeva Systems abre sede en el 22@ para convertirla en su 'hub' europeo de referencia

La compañía de desarrollo de 'software' especialmente diseñado para la industria de la salud Veeva Systems abrirá nuevas oficinas en Barcelona con la idea de convertirlas en su 'hub' europeo de referencia. Este grupo con sede central en California ya tenía un centro de trabajo en la ciudad, pero ampliará esta presencia con los casi 2.500 metros cuadrados de superficie que acaba de alquilar en su distrito tecnológico, el llamado 22@.

Son 2.166 metros cuadrados de superficie (y unos 330 de terraza privada) en la tercera planta del edficio Interface, un inmueble situado en la calle Tanger propiedad de la empresa familiar Castellví. El espacio tendría que estar listo para el traslado esta misma primavera.

"La nueva sede permitirá dar soporte a su crecimiento en Europa y a sus necesidades de colaboración internacional", resume, en un comunicado, CBRE, la consultora inmobiliaria que ha asesorado a la tecnológica en la búsqueda de esta ubicación. "El nuevo espacio está diseñado como un centro de alta productividad y formación, pensado para funcionar como 'hub' de entrenamiento de talento especializado", prosigue el documento.

"Asimismo, se han previsto áreas representativas para recibir a los principales socios de la industria de las ciencias de la salud, desde grandes farmacéuticas hasta empresas biotecnológicas, reforzando un enfoque centrado en la experiencia de cliente", agregan.

Qué es Veeva Systems

Veeva Systems cuenta entre sus clientes a Bayer, Boehringer Ingelheim, Bristol Myers Squibb, Moderna, Novo Nordisk, Sanofi... porque desarrolla y vende soluciones tecnológicas tanto para gestionar ensayos clínicos, como la relación comercial entre una farmacéutica y el sistema médico o para obtener los datos e inteligencia que permita darle una vuelta a un negocio, además, por supuesto, de una plataforma para aplicar la inteligencia artificial (IA) a este tipo de empresas farmacéuticas o biotecnológicas.

La compañía cotiza en la bolsa de Nueva York (donde está valorada en unos 30.000 millones de dólares, lo que equivale a unos 28.000 millones de euros) e ingresa al año unos 3.000 millones de dólares (aproximadamente, 2.500 millones de euros al cambio actual), según los últimos resultados publicados.

Implicación para Barcelona

"El proyecto de Veeva en Barcelona es un ejemplo de cómo las compañías que lideran sectores altamente innovadores están redefiniendo sus espacios de trabajo: entornos que fomentan la colaboración, la productividad y la conexión con el talento", contextualiza la directora de la unidad de inversión en oficinas de CBRE en Barcelona, Lindy Garber, quien celebra haber contribuido a la "implantación" de la compañía "en uno de los distritos más dinámicos de Europa".

"La llegada de Veeva a Interface refuerza el posicionamiento del 22@ como uno de los principales 'hubs' tecnológicos de Europa y consolida a Interface como un edificio concebido para dar respuesta a las necesidades de compañías líderes en innovación", completa, por su lado, la directora de Desarrollo de Negocio en Castellví, Gema Castellví. Esta empresa familiar –añade esta responsable– pretende seguir apostando por "activos", dice, que destaquen por su "calidad arquitectónica y sostenibilidad", pero también "por su capacidad para integrarse en ecosistemas tecnológicos y atraer talento internacional".