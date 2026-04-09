España registra un récord de 741.831 testamentos autorizados en 2024, con Cataluña a la cabeza del ránking

Conforme pasan los años, se ha vuelto una práctica habitual dejar por escrito algún tipo de documento oficial o testamento, con el objetivo de repartir los fondos económicos entre sucesores, generalmente los hijos o el cónyuge. Según datos oficiales del Consejo General del Notariado, en España se autorizaron un total de 741.831 testamentos en el año 2024, convirtiéndose en el periodo con una cifra más alta.

De hecho, la cantidad de documentos de este tipo no ha hecho más que aumentar, mostrando una tendencia al alza. Entre ellos, el caso más significativo es el de Cataluña, una comunidad autónoma que se sitúa a la cabeza, con unos 140.000 testamentos aproximadamente. Este hecho se habría debido a diferentes factores como la tradición jurídica, una mayor capacidad de decisión sobre las herencias, e incluso una cultura social donde es habitual legar los bienes.

Las comunidades autónomas con mayor número de testamentos

Si analizamos las cifras publicadas por comunidad autónoma en 2024, podemos observar una tendencia llamativa: Cataluña se mantiene en primera posición (139.891), seguido por Andalucía (129.343), Madrid (91.937) y la Comunidad Valenciana (87.393).

Por otro lado, si nos fijamos en cifras en proporción con la población, entonces la cosa cambia. En este caso, Galicia lidera el ránking con 52.667 testamentos firmados, presentando un total de 195 testamentos por cada 100.000 habitantes.

Sin embargo, expertos como Jaume Tarabal, profesor de derecho civil en la Universidad de Barcelona, señalan la peculiaridad de las cifras en Cataluña. En este caso, más allá del volumen de población, "sí parece que existe una tendencia creciente en el otorgamiento de testamentos en Cataluña".

Una tradición centenaria en Cataluña

Actualmente, en Cataluña existe una tradición consolidada de redactar testamento, que se ha ido manteniendo por la repetición, motivada sobre todo por la sociedad. En este caso, el territorio ya contaba con una legislación para el legado de bienes desde hace varios siglos. A todo ello, podemos sumarle la facilidad actual para controlar la herencia en Cataluña.

Meritxell Gabarró, abogada especializada en herencias, nos menciona que, a diferencia del resto de España donde la ley suele reservar dos tercios del patrimonio para hijos y descendientes, en Cataluña esta proporción se reduce a una cuarta parte de total.

Para ella, el contexto catalán favorece una planificación más flexible, además de reforzar la utilidad práctica del testamento. De esta forma, el testamento se convertiría en una herramienta muy efectiva para distribuir el patrimonio de la forma deseada.

La importancia del testamento ante notario

Además, un punto clave para muchos expertos es el papel del notario como mediador en los testamentos, sobre todo por la seguridad jurídica que suele aportar. De hecho, al tratarse de asuntos tan complejos y delicados, lo más recomendable suele ser recurrir a profesionales experimentados.

La variedad que más suele encontrarse es la del testamento abierto ante notario, ya que de esta forma se permite comprobar la identidad y capacidad de la persona que redacta el testamento. Con todo ello, su voluntad quedaría reflejada de forma efectiva.

Noticias relacionadas

Sin duda, el último factor decisivo para este auge de los testamentos es su bajo coste. En algunos casos, el precio por realizar este trámite suele oscilar entre los 40 y 50 euros, facilitando así el acceso a esta alternativa. Por todo ello, los expertos consideran el testamento una solución muy útil para proteger las herencias y dividirlas de una manera adecuada.