La fiebre empresarial por el bitcoin se enfría y las compañías dejan de comprar la criptomoneda

La narrativa de una adopción masiva del bitcoin por parte de las empresas empieza a mostrar grietas. El último informe del proveedor de datos BitcoinTreasuries revela que durante el mes de marzo —un mes marcado por la volatilidad tras la guerra en Irán— las compañías añadieron 24.924 bitcoins (BTC) netos. Pero es un dato engañoso, ya que es una sola empresa, Strategy, de Michael Saylor, quien concentró prácticamente todo ese crecimiento.

En concreto, Strategy compró 44.377 BTC en un solo mes, una cifra que supera ampliamente el saldo neto total del mercado. La conclusión es clara: sin esta compañía, el conjunto de empresas habría sido vendedor neto de bitcoin, no comprador.

El informe apunta a un cambio de tendencia relevante. Mientras el relato dominante en los últimos años hablaba de una adopción creciente, los datos muestran ahora un enfriamiento generalizado:

Menos empresas comprando bitcoin .

. Aumento de ventas y reducciones de holdings .

. Descenso del número de participantes activos.

Esta dinámica rompe con el entusiasmo de 2025, cuando numerosas compañías incorporaron bitcoin a sus balances como activo de reserva. De hecho, distintos análisis ya advertían que el crecimiento reciente estaba impulsado por un número muy reducido de grandes compradores, en lugar de una adopción amplia y sostenida.

Ventas, deuda y presión financiera

Otro de los elementos clave es el cambio de comportamiento de varias empresas del sector. Algunas de las mayores compañías han optado por vender parte de sus reservas para afrontar necesidades financieras.

Es el caso de empresas mineras de Bitcoin como MARA (anteriormente Marathon Digital), que liquidó más de 15.000 bitcoins para reducir deuda, o de otras firmas que han recortado posiciones para financiar operaciones.

Este giro sugiere que el modelo denominado “tesorería en bitcoin”, muy popular durante el mercado alcista, empieza a enfrentarse a sus primeras tensiones en un entorno de precios más volátiles.

Strategy: el pilar (y el riesgo) del sistema

En paralelo, Strategy no solo lidera el mercado: lo define. La compañía acumula ya dos tercios del bitcoin en manos de empresas cotizadas y continúa financiando compras mediante emisiones de deuda y nuevos instrumentos financieros, con el plan de llegar a tener 1 millón de BTC en el horizonte.

Su estrategia, impulsada por su presidente ejecutivo Michael Saylor, ha convertido a la empresa en un actor sistémico dentro del ecosistema cripto. Sin embargo, también ha generado interrogantes sobre la sostenibilidad del modelo, especialmente tras registrar pérdidas latentes multimillonarias ligadas a la volatilidad del bitcoin (aunque sus acciones suben).

La adopción de las empresas pierde impulso

El contraste es evidente: mientras grandes firmas financieras siguen ampliando su exposición al bitcoin a través de fondos cotizados (ETF) y nuevos productos, la adopción directa por parte de empresas parece estar perdiendo impulso.

El resultado es un mercado más concentrado, más dependiente de la financiación y potencialmente más vulnerable. Aun así, actores principales y relevantes como Fidelity, creen que la inversión institucional en las criptomonedas seguirá creciendo.

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La gran incógnita ahora es si este modelo (basado en pocos actores y en estrategias altamente apalancadas) representa el futuro de la integración del bitcoin en la economía, o simplemente el inicio de una nueva fase de ajuste.