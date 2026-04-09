Desigual-Pronovias: preguntas y respuestas sobre una unión incierta

Pronovias, la icónica firma de moda nupcial catalana, cambiará de manos en los próximos días. Un juzgado de Barcelona decidirá entre las dos ofertas que ha recibido por la empresa después de que sus actuales propietarios, los fondos Bain Capital (90%) y MV Credit (10%) solicitaran el ‘prepack’ concursal, que es una venta acelerada antes de declarar formalmente concurso de acreedores. Los dos aspirantes a la adquisición son Desigual, la empresa de moda fundada por Thomas Meyer, y el fondo californiano Enduring Ventures. Éstas son algunas de las dudas, retos y oportunidades de un cambio de manos histórico para Pronovias.

¿Cuándo se tomará una decisión?

Fuentes judiciales apuntan que la resolución se tomará este mismo mes de abril a finales de la próxima semana o a inicios de la siguiente. Será clave la recomendación que haga FTI Consulting al juzgado mercantil número 9 de Barcelona, que es el que decidirá.

¿Con qué criterios se decidirá?

Fuentes del sector apuntan que serán claves los compromisos que hayan anunciado los dos aspirantes en tres aspectos: en primer lugar el precio que se paga a los fondos, el mantenimiento de trabajadores (la firma de moda de bodas tiene cerca de 300 empleados) y de tiendas (tiene 47 puntos de venta propios, 26 de ellos en España). Además, también puede ser importante el compromiso de aportar financiación interina a la empresa para hacer frente a las obligaciones de pago durante el cambio de propiedad.

¿En qué situación económica está Pronovias?

Los últimos resultados de Pronovias no eran buenos, con unas ventas que cayeron de 104 a 88 millones de euros y un Ebitda de -9 millones. Sin embargo, fuentes cercanas a la empresa destacan que su deuda es muy baja y que está al día de pago con la Seguridad Social, con Hacienda y con los trabajadores.

¿Qué prefiere el sector?

Las fuentes consultadas apoyan la opción de Desigual. En primer lugar, porque garantizaría un plus de sensibilidad a la hora de afrontar la continuidad de una marca histórica y catalana, y porque mantiene el centro de decisión sobre la compañía en Catalunya. Además, porque los fondos que se han sucedido en Pronovias (desde BC Partners a los actuales) no han sido capaces de levantar el negocio.

¿Encaja Pronovias con Desigual?

En el sector de la moda existen dudas de que el encaje sea sencillo. La moda nupcial es muy distinta al ‘retail’ convencional. Sin embargo, es cierto que Desigual está llevando a cabo una transformación de la compañía. Asimismo, fuentes del sector apuntan a una figura que puede resultar clave en el encaje entre compañías: Marc Calabia, antiguo consejero delegado de Pronovias, es hoy jefe de producto de Desigual y se le considera decisivo para lograr obtener beneficios en caso de que la compra se lleve a cabo.

¿Por qué el de la moda nupcial es especialmente complejo?

El cliente de moda nupcial es un cliente que no repite, con unas prendas en la tienda que son pruebas y una logística compleja porque se trabaja con fabricantes que habitualmente están en China y con vestidos hechos a medida. Todo ello exige un trato exquisito en tienda, muy distinto al de las tiendas de moda ‘retail’ habituales. Asimismo, el negocio de la moda nupcial exige una fuerte inversión en publicidad para cuidar la marca.

¿En qué momento económico se encuentra Desigual?

En sus últimos resultados, confirmó que han dado la vuelta a la difícil situación que arrastraba. Si en 2023 perdió 61 millones de euros, en 2024 logró un resultado en positivo de 313.000 euros. Sus ingresos fueron de 332 millones (un 12% menos que en 2022), lejos aún de las épocas doradas de la firma, cuando había llegado a facturar 800 millones.

¿Cuáles eran los otros interesados históricos?

Fuentes del sector apuntan que tiempo atrás existieron conversaciones entre Pronovias y dos grupos como son Mango y Tendam (antiguo Cortefiel) sobre una posible compra. Estas negociaciones, que nunca se dieron a conocer, vinieron impulsadas en parte por la Generalitat, que quería buscar una solución ‘catalana’ al histórico grupo familiar.

¿Qué papel juega Alberto Palatchi?

El fundador de Pronovias vendió la compañía en 2017 por 550 millones de euros. No ha mostrado interés en recuperar el grupo, y de hecho su propio hijo, Alberto Palatchi Gallardo, fundó en 2022 su propio negocio de moda nupcial.