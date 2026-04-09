Cupra lanza el Raval, su modelo eléctrico más barato

La compleja transformación de Seat y Cupra en marcas de coche eléctrica ha completado este jueves un hito clave con la presentación en Barcelona del último modelo de la compañía catalana, el Cupra Raval. El coche, totalmente eléctrico, será el más barato de la empresa catalana propiedad de Volkswagen para completar la vieja ambición de “democratizar la electromovilidad”.

Ésta ha sido tal vez la expresión más repetida por el presidente de Seat y Cupra, Markus Haupt, durante el lanzamiento del esperado modelo, que quiere alcanzar unas ventas de 40.000 unidades este mismo año y que debería ayudar a que el grupo cumpla con los objetivos de emisiones de dióxido de carbono que impone la Unión Europea. “Va a ser el coche que tenga más volumen [de ventas]”, ha pronosticado Haupt.

El nuevo modelo, que lleva por nombre el barrio de la capital catalana, saldrá a la venta por 26.000 euros en su versión más económica, sin contar unas ayudas que son a día de hoy de entre 3.000 y 4.000 euros. El Raval se puede pedir desde hoy y Cupra prevé empezar a entregar las primeras unidades este mismo verano.

El vehículo, de cuatro metros de largo y diseño deportivo, es una de las mayores apuestas de Seat y Cupra en su estrategia de electromovilidad. Es, además, una respuesta a la industria china de la automoción: “La observamos muy de cerca y tenemos muchas cosas que ellos aún no tienen; el Raval es una respuesta muy fuerte a lo que están haciendo los chinos”, ha asegurado Haupt.

La irrupción del Raval también tiene que ser importante para equilibrar el porcentaje de vehículos eléctricos que salen de la fábrica de Martorell respecto a los de motor de combustión. La firma catalana prevé poder fabricar 300.000 coches eléctricos al año, aunque admite que este objetivo vendrá marcado por la aceptación que tengan en el mercado. Seat ha dedicado a su gran giro eléctrico 3.000 millones de euros en inversiones para adaptar la fábrica de Martorell y otros 300 millones para completar su planta de ensamblaje de baterías.

Haupt ha querido lanzar un mensaje de optimismo respecto al momento que vive Seat, una de las empresas más influyentes de Catalunya con sus 14.000 trabajadores, y ha anunciado que la compañía vivió en marzo su récord histórico de ventas. "Hemos empezado el año con buen pie", ha asegurado.

Apoyo institucional

Junto al presidente de la empresa con fábrica en Martorell, han asistido al acto el presidente de la Generalitat. Salvador Illa, el ministro de Industria, Jordi Hereu, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, o el conseller d'empresa, Miquel Sàmper. También hubo representación de distintas fuerzas políticas, como Oriol Junqueras (ERC) o Daniel Sirera (PP), así como representantes de la sociedad civil como Pau Relat (Fira de Barcelona), Joaquim Uriach (Palau de la Música) o Sara Puig (Fundació Miró).

El presidente de la Generalitat ha sido claro en su intervención: "El contexto internacional nos dice que tenemos que avanzar hacia aquí cada vez más, y no sólo por el cambio climático, sino por la seguridad del suministro y la autonomía estratégica: no podemos depender de los combustibles fósiles, ya vemos cómo va el mundo", ha manifestado.

Illa ha querido reivindicar la industria catalana y europea frente a la "competencia feroz de Estados Unidos y China" y ha hecho una apelación directa: "Compremos coches eléctricos, esto va hacia aquí. Si tenemos que comprar un coche, que sea eléctrico, y si puede ser hecho en casa, mejor".

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha destacado el significado que tienen los coches eléctricos. "Quieren decir empleo, aire limpio y soberanía energética", ha defendido, recordando que la capital catalana cuenta con 1.000 puntos públicos de recarga para los automóviles.

A su vez, Hereu ha puesto en valor la presentación del nuevo Cupra: "Para mí es muy importante como ministro de Industria y como ciudadano de Barcelona, lanzamos un mensaje del Raval al mundo". El ministro ha recordado que durante el pasado año las ventas de coches eléctricos, aún muy alejadas de otros países europeos, prácticamente se duplicaron en España, con un crecimiento interanual del 95%.