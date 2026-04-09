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Impacto económico de la guerra en Irán

Cuerpo abre la puerta a prolongar la rebaja de los combustibles: "Si es necesario, se prorrogarán las medidas anticrisis" tras el shock de Ormuz

El Gobierno baraja prolongar las medidas anticrisis para "seguir apoyando a los hogares"

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo.

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. / A. Pérez Meca - Europa Press

Monique Zamora Vigneault

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El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha afirmado que el Gobierno se dispone a prolongar las medidas anticrisis para hacer frente a los efectos económicos de la guerra en Oriente Próximo, en una entrevista en La hora de la 1

Además, Cuerpo ha hecho hincapié en la necesidad de contener los llamados efectos de segunda ronda —el traslado del alza energética al resto de precios— en un contexto marcado por la escalada de tensiones en Oriente Próximo y la incertidumbre sobre la apertura del estrecho de Ormuz. 

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