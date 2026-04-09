¿Cuándo es el puente de mayo? El próximo fin de semana de 3 días que llega en breve

Las vacaciones de Semana Santa seguramente han sabido a poco. Por suerte, el calendario laboral de 2026 de Barcelona y Catalunya todavía ofrece varios días festivos antes de verano, que servirán para hacer más amena la espera hasta las ansiadas vacaciones.

El primer día del mes, el viernes 1 de mayo, será festivo tanto en Barcelona como Catalunya. Durante la jornada se celebra el Día del Trabajador, un festivo cuyo origen se remonta a 1886, durante una huelga sindicalista en Chicago (Illinois, EEUU).

Para disfrutar de unas pequeñas vacaciones gracias a este festivo, es necesario pedir como día libre el jueves 30 de abril o el lunes 4 de mayo.

Exclusivo en Barcelona

El siguiente festivo que ofrece 2026 solo es no laborable en Barcelona. 50 días después del domingo de Resurrección, en la capital catalana se celebra la conocida como segunda Pascua o Pascua granada.

La festividad tiene lugar el quincuagésimo día después del domingo de Resurrección y de ahí provienen las palabras Pentecostés, de origen griego, y Cinquagesma.

La celebración algo tardía de la Semana Santa ha causado cambios importantes en el calendario de festividades de Barcelona; también en lo relativo al Lunes de Pascua, que este 2026 ha caído en el día 6 de abril, día posterior al Domingo de Resurrección.

Este cambio de fechas ha sido la razón por la que la Segunda Pascua se celebrará, prácticamente, a principios de verano, cincuenta días después del 5 de abril, día en el que este año tendrá lugar el domingo de Resurrección. Este año será el lunes 25 de mayo, lo que permite sumar otros 3 días festivos.

Próximos festivos en Catalunya

Más allá del 1 de mayo y el 25 de mayo, no habrá más festivos hasta el próximo 24 de junio, Sant Joan. Además, este año cae en miércoles, por lo que los que quieran tener puente deberán coger el lunes 22 y martes 23 de junio -y sumar, así, cinco días de fiesta- o el jueves 25 y viernes 26.

Tras la celebración de esta tradicional fiesta catalana, marcada por las cocas y las hogueras en la playa, todavía faltarán por celebrar los siguientes festivos: