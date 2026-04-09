Comprar en Shein, Temu y AliExpress será más caro a partir de julio

La Unión Europea se prepara para eliminar las exenciones arancelarias de las que disfrutan las importaciones por debajo de 150 euros, mayoritariamente provenientes de China, que inundan el continente como resultado de la explosión de las compras online. Según datos de la Comisión Europea, la llegada de este tipo de paquetes se ha triplicado en los últimos tres años. Solo en 2024, más de 4.600 millones de bajo coste llegaron a la UE. Un 91% de esos paquetes provenían de China. Además, Bruselas sospecha que a menudo el valor del que se informa es inferior al real, precisamente para evitar tener que pagar tasas.

En concreto, los gobiernos de los Veintisiete acordaron imponer una tasa de 3 euros a partir del próximo 1 de julio a todos los paquetes con un valor inferior a 150 euros. Con el objetivo de reducir la carga administrativa, la UE introdujo en 1983 una excepción a los aranceles aduaneros para productos cuyo valor fuera inferior a 150 euros. En 2025, en un mundo en el que las compras online de bajo coste se han disparado, un 77% de los usuarios de internet realizó alguna compra online el pasado año, según Eurostat; ese umbral no solo no tiene sentido, sino que puede perjudicar la competitividad de las empresas europeas.

Solución temporal

El pasado mes de noviembre, los ministros pactaron eliminar esa exención para que se apliquen a estos productos las tarifas habituales. Sin embargo, dada la gravedad del asunto, hasta que esta entre en vigor, los Veintisiete buscaban una forma de reducir la entrada de paquetes en territorio comunitario. Ese gravamen de 3 euros por paquete que entrará en vigor el próximo 1 de julio es la solución temporal que la UE ha pactado este viernes.

La avalancha, debido a la popularidad de empresas como Shein o Temu, es tal que las autoridades tienen importantes dificultades para realizar controles efectivos, lo que da lugar a la llegada de falsificaciones o productos que no cumplen necesariamente con los estándares comunitarios. Esto puede generar competencia desleal respecto a los vendedores europeos, sometidos a controles más estrictos y costes de producción superiores.

Esta "tasa de manipulación" aspira a compensar los costes extra a los que se enfrentan las autoridades aduaneras dada la presión a la que se enfrentan al significativo incremento de la llegada de paquetes. Además, está el aspecto medioambiental. El aumento del consumo de productos de bajo coste es notable. Pero sobre todo, a la UE le preocupa que la exención arancelaria para importaciones por debajo de los 150 euros sea un incentivo para las empresas para hacer envíos individuales, con el impacto que esto conlleva.

Más reformas

El pasado mes de febrero, el Ejecutivo comunitario presentó además una propuesta para imponer una tasa específicamente a mercancías importadas directamente por los consumidores, con el objetivo de abordar el mismo problema. Esa propuesta forma parte de una reforma que, de momento, aún no ha sido formalmente acordada.

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Originalmente, esta medida debía de ser parte de la reforma del sistema aduanero comunitario que negocian gobiernos y Parlamento Europeo. La reforma incluye la creación de una plataforma para fortalecer el intercambio de datos y controles aduaneros, pero su puesta en marcha solo está prevista a partir de 2028. En paralelo, además, la Comisión presentó hace unos meses una propuesta para introducir una tasa mínima de 2 euros a las importaciones con el objetivo de atajar el mismo problema, aunque está claro cómo funcionará en este contexto.