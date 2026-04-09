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Vuelve la cautela

Las bolsas apuntan a caídas mientras crecen las dudas sobre el alto el fuego en Oriente Próximo

Los futuros europeos apuntan a caídas después de que Irán acusara a Estados Unidos de "violar" el alto el fuego

Guerra en Irán, en directo: última hora | La tregua peligra por el ataque de Israel en Líbano

Se ve humo saliendo de varios puntos del suburbio sur de Beirut, bastión del grupo proiraní Hezbolá, tras una oleada de ataques aéreos simultáneos lanzados por Israel.

Se ve humo saliendo de varios puntos del suburbio sur de Beirut, bastión del grupo proiraní Hezbolá, tras una oleada de ataques aéreos simultáneos lanzados por Israel. / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

Monique Zamora Vigneault

Monique Zamora Vigneault

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Los mercados han moderado el optimismo eufórico del miércoles pasado a medida que han comenzado a aparecer las primeras grietas en el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán. Aunque algunos parqués europeos registraron subidas superiores al 5% en la sesión del miércoles —el Ibex 35 cerró con un avance del 3,94%, su mayor subida en el año— los inversores han vuelto a adoptar una postura más cautelosa. 

Mientras Washington celebraba la tregua de dos semanas, las autoridades iraníes advirtieron anoche de que los ataques contra Líbano habían violado los términos del alto el fuego. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, afirmó que “los términos del alto el fuego entre Irán y EEUU son claros y explícitos: EEUU debe elegir entre el alto el fuego o la continuación de la guerra a través de Israel. No puede tener ambas cosas”. 

El petróleo ha dejado atrás su respiro. El Brent, el referente europeo, ha subido más de un 2,75% esta mañana, por encima de los 97 dólares por barril tras caer hasta los 95 dólares en la sesión de ayer. El West Texas Intermediate (WTI), el referente norteamericano, ha escalado más de un 3,50% hasta los 97 dólares.

Además, la incertidumbre sobre la apertura del estrecho de Ormuz durante la noche ha reavivado la aversión al riesgo. Aunque la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que Trump confiaba en una reapertura “inmediata”, el medio estatal iraní Fars informó de que la vía marítima permanecía cerrada

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El nerviosismo ha contagiado a una cesta de activos. El oro ha vuelto a registrar una caída del 0,72% hasta tocar los 4.743 dólares por onza troy, mientras que el Bitcoin retrocede a mayor medida, un 1,10%, hasta marcar los 70.931 dólares.

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