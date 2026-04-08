¿Qué es la Red Troncal de Hidrógeno?: Enagás invertirá 3.310 millones en un proyecto que recorre 13 comunidades y 2.600 kilómetros

El proyecto de Enagás fue declarado PCI, Proyecto de Interés Común europeo para la UE, y aspira a crear "el primer hub de hidrógeno verde de la Unión Europea", según detalla en su página web. En cifras, los 3.310 millones de euros de inversión se contemplan en el lustro 2024-2030. El estudio también analiza el impacto en el empleo. La aspiración de Enagás es "revitalizar los territorios" por los que pasan los cientos de conductos. En la construcción, la energética aspira a generar 17.200 nuevos puestos de trabajo. 900 empleos son los que se quedarán fijos en "la operación y el mantenimiento" cuando la iniciativa esté en funcionamiento.

La Red Troncal del Hidrógeno aspira a ser un elemento "clave" en la descarbonización de la industria y el transporte en España. También en generar "un tejido empresarial innovador" en torno a este sector en todo el país. Los cálculos de Enagás, según la información de su página web, afirman que el hidrógeno generará "más de 32.000 millones de euros de PIB" y podrá mantener hasta "81.000 empleos cada año durante su desarrollo".

En total, el proyecto tiene cinco ejes divididos en quince tramos y atravesará trece comunidades autónomas gracias a la conexión de esos 2.600 kilómetros. Además del Eje del Valle del Ebro, que recorre unos 190 kilómetros por Aragón, los otros sectores, el Vía de Plata (entre Huelva y Llanera), el Levante (de Tivissa a Cartagena), el de la Cornisa Cantábrica (Llanera-Haro) y el Transversal en Castilla-La Mancha, entre Almendralejo y Puertollano. "La infraestructura conectará los centros de producción de hidrógeno renovable con los puntos de demanda identificados en España, y enlazará la Península Ibérica con el resto de Europa, a través del corredor H2med", resume Enagás. En noviembre de 2024 la empresa presentó una expansión con cuatro nuevos tramos: Guitiriz-Zamora, Huelva-Algeciras, Zamora-Navarra y Fuertollar-Levante.

El proyecto, que comenzó en diciembre de 2023 con la elección de Enagás como la empresa que debía desarrollar la iniciativa, avanza a ritmo, según la página web de la propia compañía. Ahora se encuentra inmersa en la fase de participación pública de cada una de las comunidades autónomas. Durante el próximo mes este capítulo se acotará a los efectos en Aragón. Los próximos planes pasan por el desarrollo de la ingeniería y los estudios ambientales. A lo largo de este ejercicio, Enagás solicitará fondos para la construcción, en un proceso que terminará en 2027. A partir de entonces, y hasta 2030, se comprarán los materiales, se construirá y se pondrá en marcha.

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Enagás asegura en su folleto informativo sobre la Red Troncal de Hidrógeno que la construcción "discurrirá aproximadamente en un 80% por la trazada de la infraestructura gasista ya existente" y que reutilizará "el 21% de los gasoductos actuales". La misma empresa defiende su "compromiso con la sostenibilidad ambiental y social" y garantiza que la construcción tendrá "un impacto medioambiental muy reducido gracias a la implementación de medidas preventivas y correctoras en todas sus fases"