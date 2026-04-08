Pascual aspira a los 1.000 millones en 2027 y avanza compras para crecer en café, hidratación e internacional

Pascual aspira a alcanzar una facturación de 1.000 millones de euros en 2027 en pleno proceso de transformación con Aura, mientras que proyecta adquisiciones para impulsar su crecimiento en categorías como el café, hidratación e internacional.

En concreto, la firma encadena cuatro años de crecimiento tras cerrar 2025 con una facturación de 929 millones de euros, lo que supone un incremento del 4%, mientras que el beneficio roza casi los 20 millones de euros, un 30% más.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) se sitúa cerca de 69 millones de euros, un 3,85% más, en un ejercicio marcado por la fuerte presión de los costes, sobre todo de las materias primas.

El consejero delegado de Pascual, César Vargas, se ha congratulado por los datos registrados, pero reconoce que aún no se han recuperado los niveles de rentabilidad de pre-pandemia.

"Son unas muy buenas cifras, con récord de facturación y que están ocurriendo en un contexto extremadamente difícil con enorme inflación, dificultad y complicación para defender los márgenes en alimentación. Todavía no hemos recuperado las cifras precovid, es un sentimiento agridulce, pero estamos en el buen camino", ha asegurado en un encuentro con medios, donde ha confirmado que mantiene el objetivo de alcanzar los 1.000 millones de euros para 2026-2027.

De esta forma ha cerrado un 2025 que ha sido un ejercicio exigente, condicionado por la presión de las materias primas, pero en el que la compañía ha registrado un crecimiento en café, impulsado Qualianza en hostelería y ampliando su alcance internacional.

Respecto a 2026, que ve como un año de "adaptación", Vargas ha indicado que será un ejercicio "complejo" por el contexto geopolítico actual y la incertidumbre por la inflación. La previsión de la compañía es mantener el "ritmo de crecimiento" registrado en los últimos años porque la "idea es mantener los niveles de rentabilidad". Así, Pascual aspira a crecer alrededor de un 4% en este ejercicio.

En este contexto, Pascual impulsa su transformación con Aura. "Vamos a pasar a ser un grupo de compañías autónomas y especializadas. Ya no somos rehenes de un sólo canal y un solo producto, somos multicanal, multicategoría y esa base de la diversificación es la base del proyecto Aura", ha explicado.

"Es un cambio muy profundo con cinco compañías (café, hidratación, internacional, lácteos y la distribuidora Qualianza) donde cada una tiene su rol a jugar y con un director general en cada una de ellas y una gestión independiente, pero con un gobierno común con unos valores, procesos y gestiones que sí es trasversal para todos. Estamos obsesionados con que la gestión y la toma de decisiones sea completamente independiente y que tengamos un rol de liderazgo en las categorías en las que estamos", ha subrayado.

Avanza adquisiciones y descarta venta de negocios

De esta forma, en la nueva 'hoja de ruta' de la compañía, Vargas ha avanzado la necesidad de "escalar los negocios como la única vía para seguir creciendo", por lo que ha reconocido que en los planes de la firma está el crecimiento vía adquisiciones, que serán clave en algunas categorías como el café, la hidratación y el internacional.

"En algunas categorías vamos a ser muy ambiciosos, y en las cinco creemos que la consecución de la escala vendrá con alianzas estratégicas. Creemos que el futuro es trabajar con socios y en muchos niveles, en inversiones con socios industriales y comerciales. El foco de crecimiento de adquisiciones estará dentro del café, hidratación y en internacional, donde seremos muy activos", ha reconocido, mientras que ha avanzado que "no está encima de la mesa la venta de ningún negocio pero sí la entrada de socios de cualquier índole".

De esta forma, Vargas que ha señalado que Pascual es algo más que leche, un negocio en el que siguen enfocados, pero que va decreciendo en España, por la caída de la natalidad. "No hay niños, tenemos perros y gatos, pero el gran consumidor de la leche líquida son los niños y mientras siga cayendo la natalidad, el consumo de leche seguirá cayendo y la distribución seguirá creciendo. El lácteo cede peso en nuestro 'mix', pero vemos oportunidades de ser más rentables con innovaciones", ha indicado.

No obstante y en pleno alza de la marca blanca en el sector lácteo, que ya tiene peso cercano al 70%, el consejero delegado ha reconocido que "todos los fabricantes fabrican para otros", reconociendo que ellos fabrican para Lidl y Dia.

Otra de las vías de crecimiento en el nuevo proceso de transformación del grupo es la firme apuesta por el café, que debe ganar escala para competir en un Horeca altamente profesionalizado, mientras que en el negocio de la hidratación, son líderes en alimentación y piensan "más allá del agua". "Queremos que sea nuestra punta de lanza en negocios más innovadores asociados a la salud y a la hidratación, donde trabajamos en alianzas dentro de la hidratación que daremos a conocer en un mes o así", ha avanzado.

Qualianza, una "gran oportunidad"

También apuestan por su distribuidora Qualianza, una "gran oportunidad" y que necesita crecer para mantener relevancia en un mercado de distribución que se está concentrando. "Queremos ser el socio de referencia del hostelero", mientras que en internacional requiere una "estructura coherente" y donde mantiene el objetivo de alcanzar los 100 millones de euros.

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Por otro lado y en el volátil contexto internacional por el conflicto en Irán, que está elevando los costes, Pascual ha mostrado su intención de no trasladar este incremento al consumidor por el momento. "Hemos hecho cálculos de cómo nos puede afectar, porque estamos teniendo un impacto directo. Hemos decidido absorber el impacto de costes y no pasarlo mientras podamos al consumidor a costa de la rentabilidad a corto plazo. Trataremos de absorberlo y no pasarlo al consumidor hasta que no sea necesario", ha subrayado.