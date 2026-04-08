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Visita tras tres meses

El ministro Óscar Puente recorta la visita a Barcelona "por motivos de agenda"

El responsable de Transportes asistía este miércoles a la entrega de los premios literarios de Aena pero ha excusado su presencia

El ministro Óscar Puente regresa a Catalunya casi tres meses después del colapso de Rodalies

El president Salvador Illa y el ministro Óscar Puente en el Pati dels Tarongers el 12 de enero, en su último encuentro.

El president Salvador Illa y el ministro Óscar Puente en el Pati dels Tarongers el 12 de enero, en su último encuentro. / JORDI COTRINA / EPC

Cristina Buesa

Cristina Buesa

Barcelona
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El ministro Óscar Puente no acudirá este miércoles por la noche a los premios literarios de Aena que se entregan en el Museu Marítim de Barcelona. El responsable de Transportes y Movilidad Sostenible tenía previsto asistir a la gala, en la que era su primera visita a Catalunya tras tres meses, en una ausencia controvertida por el fiasco de Rodalies tras el accidente de Gelida. Fuentes ministeriales han excusado su presencia "por motivos de agenda", aunque han insistido que las citas programadas para este jueves se mantienen intactas.

Los premios contarán con el president Salvador Illa, además del alcalde Jaume Collboni y un nutrido número de representantes de la sociedad civil, del tejido económico y cultural. Esta es la primera edición de unos galardones acabados de crear por Aena, que ha elegido la capital catalana para el acontecimiento, en la que hay más de 300 personas confirmadas.

Reunión a las 7.30 horas

Puente ha cancelado el viaje de este miércoles por la tarde aunque no ha trascendido la razón que le hacía permanecer en Madrid. No obstante, este jueves a las 7.30 horas estará en el Palau de la Generalitat, donde le ha citado el president Illa. Mantendrán una reunión para actualizar la información sobre Rodalies, justamente la semana en la que se ha reabierto la circulación para pasajeros en la R4, en el tramo donde se produjo el accidente mortal de Gelida.

Al contrario de lo que ocurrió el 12 de enero entre ambos, igualmente en el Palau, este encuentro entre el ministro y el jefe del Executiu se hará a puerta cerrada y solo se distribuirán imágenes del encuentro. No está previsto que comparezcan para explicar ni los temas tratados ni tampoco para ponerse a disposición de los medios de comunicación a responder preguntas.

Noticias relacionadas y más

Dos visitas ferroviarias

Tras esa temprana reunión, el ministro de Transportes visitará un par de emplazamientos donde se están ejecutando obras en Rodalies. Tampoco en este caso se ha revelado dónde acudirá, aunque todo apunta que será por el área de Barcelona, ya que después debe coger el tren de regreso a Madrid a mediodía.

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