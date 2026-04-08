Jorge Manent, exdirectivo de Criteria, relevará a David Vila como consejero delegado de Renta Corporación

El consejo de administración de Renta Corporación ha nombrado a Jorge Manent como nuevo consejero delegado de la compañía a partir del próximo 11 de mayo, en sustitución de David Vila, que ha presentado su renuncia después de casi 15 años en el cargo.

En un comunicado remitido este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la inmobiliaria cotizada con sede en Barcelona ha explicado que Manent asume la posición de máximo ejecutivo del grupo con el objetivo de acelerar el crecimiento, fortalecer el modelo de negocio, innovar y explorar nuevas oportunidades de mercado.

Vila lleva pilotando la compañía como consejero delegado desde diciembre de 2011 y a partir de ahora mantendrá la dirección del área patrimonial para consolidar la expansión de vehículos como Wellder (sector senior) y Cabe (trasteros urbanos).

Manent se incorpora proveniente de CriteriaCaixa donde ejercía como director de inversiones y tras ocupar cargos de máxima responsabilidad en el Grupo Agbar como la dirección general de Aguas de Barcelona. "Es un honor incorporarme a Renta Corporación en un momento clave. Recibir una compañía con esta solidez nos permite afrontar una nueva etapa con grandes oportunidades para seguir creando valor, innovar en nuestro modelo de negocio y reforzar nuestra presencia en el mercado", ha señalado Jorge Manent.

Para el presidente del grupo, Luis Hernández de Cabanyes, la incorporación de Manent "supone un paso adelante" en la ambición de crecimiento y transformación de Renta Corporación, una compañía que considera diversificada y con una gran solidez financiera gracias a las "innumerables aportaciones y buen hacer" de Vila.

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La inmobiliaria Renta Corporación cerró 2025 con un beneficio neto de 2,5 millones de euros, un 24 % menos con respecto a los 3,3 millones registrados el año anterior, y una deuda en mínimos históricos de 3,7 millones de euros.