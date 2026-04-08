Lo siento, pero si te sale 'a ingresar' en la declaración de la Renta, tendrás hasta el 30 de junio para hacer este trámite que te disgustará con la Agencia Tributaria

La Campaña de Renta 2025 ha arrancado este miércoles, con lo que los contribuyentes pueden ajustar cuentas con el fisco desde ya y presentar por internet la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al año 2025 (IRPF), una campaña que se extenderá hasta el 30 de junio de 2026.

Desde la Agencia Tributaria prevén 25.251.000 declaraciones, un aumento del 2,1% respecto al ejercicio anterior, atribuida al impulso en la creación de empleo registrada en 2025. Del total de declaraciones, se espera que 15.706.000, un 2,8% menos respecto al año pasado, den derecho a devolución por un importe global estimado de 13.271 millones de euros, un descenso del 3,2% frente al ejercicio anterior.

Por su parte, la Agencia Tributaria prevé que habrá un total de 7.709.000 declaraciones que resulten a ingresar, un 10,3% más, por un importe de 24.628 millones de euros, lo que supone un aumento del 18,4% frente al año pasado.

Hasta el 30 de junio

Aunque el término ingresar bien podría indicar lo contrario, cuando la renta sale 'a ingresar' implica que el resultado de la declaración es positivo y que el contribuyente tiene que pagar a Hacienda los impuestos que no ha pagado en el año fiscal previo. Es decir, toca pagarle a Hacienda.

Este es un trámite ineludible y cuyo límite para presentarlo es el 30 de junio para declaraciones tanto a ingresar como a devolver. Eso sí, si el resultado es 'a ingresar' y deseas hacerlo con domiciliación bancaria el plazo finaliza un poco antes: el 25 de junio.

En caso de fraccionar el pago, el primer plazo (60% del importe) se debe ingresar en el momento de presentar la declaración. Y el segundo plazo, el 40% restante, se debe ingresar el 5 de noviembre de 2026 como fecha límite.

Declaraciones presenciales y telefónicas

La atención telefónica para la confección y presentación de declaraciones (plan 'Le Llamamos') y para el plan especial de asistencia en pequeños municipios comenzará el 6 de mayo, con solicitud de cita a partir del 29 de abril, y la atención presencial en oficinas se iniciará el 1 de junio, con solicitud de cita a partir del 29 de mayo. La atención personalizada, por teléfono y en oficinas, seguirá contando con el apoyo de CCAA y ayuntamientos.

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Para la solicitud de cita telefónica y presencial el contribuyente cuenta con un servicio en la Sede electrónica y la 'app' con una visualización clara y cómoda para la selección del canal de atención y la elección entre las distintas fechas disponibles. El servicio incluye, además, la posibilidad de filtrar oficinas por códigos postales e informa al contribuyente de la primera cita disponible.