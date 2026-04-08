Hacienda ofrece nuevas deducciones de hasta 1.000 euros si te mudas a un pueblo en Catalunya

Catalunya ha puesto en marcha nuevas deducciones autonómicas en el IRPF dirigidas a quienes decidan trasladar su residencia a municipios rurales. La medida, enmarcada en la Ley 8/2025 del Estatuto de municipios rurales, busca frenar la despoblación y atraer nuevos habitantes a estas zonas. Pero conviene matizar el titular: no se trata de una ayuda automática ni generalizada, sino de un incentivo fiscal con condiciones específicas.

En términos prácticos, los contribuyentes que cambien su vivienda habitual a un municipio considerado rural podrán aplicar una deducción que, en la mayoría de los casos, alcanza los 750 euros, aunque puede llegar a 1.000 euros si el destino es una zona prioritaria. En situaciones concretas, como familias monoparentales, el beneficio puede ser superior.

La clave está en los requisitos. Según la normativa autonómica y la información publicada por la Agencia Tributaria de Catalunya, no basta con mudarse:

La deducción está pensada principalmente para jóvenes (hasta 35 años) o familias con hijos.

o familias con hijos. Existen límites de renta , en torno a los 30.000 euros en tributación individual o 45.000 en conjunta.

, en torno a los 30.000 euros en tributación individual o 45.000 en conjunta. La vivienda debe convertirse en la residencia habitual del contribuyente.

del contribuyente. Solo se aplica en el año en que se realiza el traslado.

Además, el municipio debe formar parte del listado oficial de localidades rurales definido por la Generalitat, generalmente con baja densidad de población.

No es la única ventaja fiscal

Esta deducción forma parte de un paquete más amplio de medidas. La normativa también contempla incentivos por compra, alquiler o rehabilitación de vivienda en estos municipios, con porcentajes que pueden alcanzar el 15% o incluso el 20% en determinadas zonas.

En paralelo, existen tipos reducidos en otros impuestos, como el de transmisiones patrimoniales, lo que eleva el ahorro total en algunos casos. De ahí que se hable de cantidades superiores en ciertos titulares, aunque dependen del perfil del contribuyente y de la operación realizada.

No es un ingreso automático

Aunque el incentivo puede resultar atractivo, es importante entender que se trata de una deducción en la cuota del IRPF, no de una ayuda directa. Es decir, reduce lo que se paga a Hacienda, pero no implica un ingreso automático.

Además, para mantener el beneficio fiscal, pueden exigirse condiciones como la permanencia en la vivienda durante un tiempo determinado o la correcta justificación del traslado.

En definitiva, Catalunya abre la puerta a ahorrar en la declaración de la renta si se apuesta por vivir en un entorno rural. Pero el alcance real del beneficio dependerá de cumplir todos los requisitos establecidos. Antes de tomar una decisión, conviene revisar bien las condiciones y calcular el impacto fiscal concreto en cada caso.