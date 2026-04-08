Declaración de la Renta 2025-2026: cifras previstas y principales novedades

Tras el reciente arranque de la campaña de la Renta 2025 este mismo miércoles 8 de abril, las previsiones de la Agencia Tributaria nos hablan de una recaudación total cercana a los 24.628 millones de euros. Esta cifra supondría un 18,4% más con respecto al año anterior.

En el caso contrario, las devoluciones previstas diminuirían, en concreto, hasta 3,2% menos en el importe devuelto a los contribuyentes. Por ello, la cifra total de devoluciones caería hasta los 13.271 millones de euros. En este sentido, el plazo para rendir cuentas con Hacienda será ampliado hasta el 30 de junio de 2026.

Más de 25.000 millones de declaraciones en dos días

Solo en las primeras 48 horas se estima una cantidad total de 25.251 millones de declaraciones, aumentando un 2,1% con respecto al ejercicio fiscal anterior. La directora general de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández, ha asegurado que este incremento se debe al impulso en la creación de empleo registrado en el año 2025.

Dentro de esta cifra, se estima que solo 15.706 millones de declaraciones, un 2,8% menos respecto al año pasado, otorgarían el derecho a devolución. Como hemos mencionado, este importe global de las devoluciones podría alcanzar los 13.271 millones de euros, disminuyendo un 3,2% en comparación con el año anterior.

Por otro lado, las autoridades fiscales mencionan que un total de 7.709 millones de declaraciones resultarían a pagar por parte de los contribuyentes, un 10,3% más. De esta forma, el importe recaudado ascendería hasta los 24.628 millones de euros, suponiendo un 18,4% más de ingresos para el Estado.

Ahora bien, si hablamos de las previsiones en cuanto al Impuesto de Patrimonio, la Agencia Tributaria ha señalado una posible tendencia positiva. En este caso, los ingresos totales podrían llegar hasta los 2.473 millones de euros, aumentando en un 15,4%, con una cantidad total de 220.797 declaraciones, un 2,5% menos respecto al año anterior.

Principales novedades de la Renta 2025-2026

En cuanto a las principales novedades, el número de beneficiarios potenciales de 'Renta Directa' aumenta. Este sistema, planteado como un método de presentación instantánea de declaraciones de la Renta, ampliaría su capacidad para llegar a un mayor número de usuarios. Según las previsiones, se espera que esta cifra aumente hasta los nueve millones de usuarios, es decir, el doble de capacidad que en el año pasado.

Un punto clave para los ciudadanos será la ampliación de los mensajes preventivos antes de presentar la declaración de la renta. El objetivo principal habría sido evitar posibles errores en la documentación y, con ello, ahorrar comprobaciones posteriores. Además, se incluirán avisos para no perder los derechos a deducciones fiscales.

Entre las diferentes novedades que incluye la declaración fiscal de este año, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2025, se pueden incluir también:

Subida del tipo máximo del ahorro , afectando a las rentas del ahorro. Este incremento no tendría tanto efecto en la mayoría de contribuyentes, sino en los ciudadanos con mayores ingresos financieros

, afectando a las rentas del ahorro. Este incremento no tendría tanto efecto en la mayoría de contribuyentes, sino en los Deducción para rentas del trabajo bajas . En este caso, la medida estaría pensada para trabajadores con ingresos más reducidos, intentando aliviar la carga fiscal en rentas bajas y medias-bajas

. En este caso, la medida estaría pensada para trabajadores con ingresos más reducidos, intentando Ajustes en el régimen de módulos agrarios. Este tipo de modificaciones suelen destinarse a casos concretos de épocas duras para el sector, ya sea por subidas de costes o condiciones climáticas adversas

Cómo y dónde se puede acceder al borrador de la Renta

En todo caso, Hacienda recuerda la importancia de acceder cuanto antes al borrador de la declaración de la renta, pudiendo consultarse a través de la Sede electrónica de la Agencia Tributaria. Para ello, será necesario acreditarse mediante los sistemas habilitados, ya sea certificado digital, Cl@ve o número de referencia.

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Una vez que el contribuyente acceda al sitio web, podrá revisar sus datos fiscales, comprobar el resultado e incluso presentar la declaración si todos los datos son correctos. Además, también se da la posibilidad de gestionar el borrador desde la plataforma online Renta WEB, mediante un proceso simple y guiado.