Declaración de la Renta 2025-2026: cómo solicitar el borrador, plazos y fechas clave, en directo

La campaña de la renta correspondiente al ejercicio 2025 arranca este miércoles en las Islas Baleares con un total de 24 deducciones autonómicas y varias novedades fiscales, entre ellas una nueva deducción para compensar gastos derivados de viviendas ocupadas ilegalmente, ha informado el Govern.

Esta nueva medida permitirá a los propietarios deducirse hasta un 40 % de los gastos asociados a inmuebles ocupados o con desahucios suspendidos por vulnerabilidad, con un límite de 500 euros, incluyendo tributos como el IBI, suministros o costes judiciales.

Otra de las principales novedades es la equiparación de los trabajadores autónomos a las familias numerosas y monoparentales en tres deducciones: la adquisición de libros de texto, los gastos de conciliación para menores de seis años y el alquiler de la vivienda habitual, lo que amplía su acceso a beneficios fiscales y eleva los límites de renta aplicables.

Asimismo, se incrementa el margen de renta en estas deducciones del 20 % al 30 % en el caso de las familias numerosas de categoría especial, con el objetivo de favorecer a los hogares con mayor carga económica.

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