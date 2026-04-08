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Finanzas personales
Declaración de la Renta 2025-2026: cómo solicitar el borrador, plazos y fechas clave, en directo
La campaña de la renta correspondiente al ejercicio 2025 arranca este miércoles en las Islas Baleares con un total de 24 deducciones autonómicas y varias novedades fiscales, entre ellas una nueva deducción para compensar gastos derivados de viviendas ocupadas ilegalmente, ha informado el Govern.
Esta nueva medida permitirá a los propietarios deducirse hasta un 40 % de los gastos asociados a inmuebles ocupados o con desahucios suspendidos por vulnerabilidad, con un límite de 500 euros, incluyendo tributos como el IBI, suministros o costes judiciales.
Otra de las principales novedades es la equiparación de los trabajadores autónomos a las familias numerosas y monoparentales en tres deducciones: la adquisición de libros de texto, los gastos de conciliación para menores de seis años y el alquiler de la vivienda habitual, lo que amplía su acceso a beneficios fiscales y eleva los límites de renta aplicables.
Asimismo, se incrementa el margen de renta en estas deducciones del 20 % al 30 % en el caso de las familias numerosas de categoría especial, con el objetivo de favorecer a los hogares con mayor carga económica.
A continuación siga todas las noticias que hemos preparado para tener la información más actualizada sobre el ejercicio de la renta 2025.
¿Qué fechas debes marcar para la campaña de la Renta 2026? Calendario
En 2026, la campaña corresponde a la Renta 2025 (es decir, se declara lo ocurrido en 2025). Por eso, conocer el calendario oficial ayuda a planificar: revisar datos fiscales, recopilar certificados y decidir la vía de presentación (online, telefónica o presencial) con margen suficiente, especialmente si quieres domiciliar el pago o fraccionarlo.
Cómo acceder al borrador de la Renta 2025-2026: pasos a seguir y dónde consultar
Los usuarios podrán consultar, modificar y confirmar el borrador de la declaración a partir de hoy, ya sea mediante la página web de la Agencia Tributaria o su app oficial.
Actualmente, existen tres métodos para acceder al borrador de la declaración de la Renta de manera online: Con certificado electrónico o DNIe, mediante número de referencia o a través de la Cl@ve Pin.
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