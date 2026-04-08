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Giro en el conflicto

Las Bolsas celebran el alto el fuego: los futuros del Ibex 35 apuntan a alzas del 4% y el Eurostoxx un 5%

Guerra de Irán, en directo: última hora de Donald Trump y el alto el fuego de dos semanas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Despacho Oval

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Despacho Oval / Aaron Schwartz - Pool via CNP / / Europa Press

Monique Zamora Vigneault

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Euforia en los mercados tras el alto el fuego de dos semanas entre Teherán y Washington, con fuertes subidas que apuntan a alzas del 5% en los minutos previos a la apertura de este miércoles. El tono alcista en los parqués este miércoles se producen después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aceptara la propuesta de Pakistán. Los futuros del Ibex 35 apuntan a revalorizaciones superiores del 4% este miércoles, mientras que el índice paneuropeo, el Eurostoxx, mira hacia subidas por encima del 5%. En Nueva York, los futuros del S&P 500, considerado el termometro de Wall Street, apuntan a subidas del 2,64%.

Los inversores celebran hoy un respiro temporal en los mercados tras el acuerdo de alto el fuego de última hora negociado por Pakistán apenas unas horas antes de que el reloj marcara las 20.00 horas en Washington este martes (2.00 de la madrugada, hora peninsular). El ultimátum de Trump amenazaba con destruir infraestructuras críticas en Irán, como puentes y centrales eléctrias, si no se alcanzaba un acuerdo que culminaba en la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz. Este última amenaza, de dañar infraestructuras críticas, constituye un crimen de guerra según la Convención de Ginebra.

El alivio también ha contagiado al petróleo, que retrocede más de un 13% desde sus máximos históricos hasta colocarse por debajo de los 100 dólares por barril en ambos puntos del Atlántico. El optimismo que se respira hoy en los mercados no se limita únicamente a las acciones o al petróleo: ha impulsado el precio del oro, el Bitoin y los mercados bursátiles en Asia. El Kospi surcoreano, uno de los índices más perjudicados desde que empezó la guerra, cerró la sesión con un fuerte repunte del 6,87%, mientras que el Nikkei de Tokio avanzó un 5,39%.

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