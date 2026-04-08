Del 10 al 12 de abril
La nueva edición del Barcelona Beer Festival reunirá más de 500 cervezas
Cada caña de cerveza genera 81 céntimos de riqueza y aporta 31 céntimos a las arcas públicas
Así será el Barcelona Beer Festival 2025
Tras ganar visitantes año tras año, la 15ª edición del Barcelona Beer Festival (BBF), que apuesta también por la gastronomía, reunirá del 10 al 12 de abril a más de 500 cervezas artesanas en la Fira Monjuïc, tanto locales como internacionales.
La nueva edición, en un espacio de 7.000 metros cuadrados, sumará más de 100 cerveceras y una amplia oferta de talleres y muestras de cocina que integran la cerveza en una experiencia gastronómica.
El encuentro despegará el viernes con la Gala Barcelona Beer Challenge, el principal concurso español de cerveza que otorgará 159 medallas en 53 categorías y donde están inscritas más de 800 cervezas procedentes de 14 países diferentes.
En cambio, la principal propuesta gastronómica de esta edición será un restaurante efímero llamado 'Maridatge 6x6', liderada por el chef Jordi Àvila y el divulgador gastronómico Pep Nogué e impulsada por Girona Excel·lent, el sello de calidad agroalimentaria de las comarcas gerundenses. El restaurante ofrecerá un menú de autor formado por seis platos elaborados con productos de Gerona y seis cervezas artesanales.
Así, 'Maridatge 6x6' incluirá elaboraciones como la gilda de anchoa de L'Escala marinada con la Dolmen, una cerveza suave de Albera; la patata de Olot con la salsa romesco combinada con la Ideal, una cerveza de DosKiwis Brewing; o el foie-gras con carquiñoli y una Vinya Hop de Marina, avanza la organización, entre otras recetas maridadas.
Talleres gastronómicos y carácer internacional
Algunas de las experiencias que el festival ofrecerá en el ámbito gastronómico serán catas, como la de cerveza artesana maridada con catanias del Penedès; o una actividad que conectará la sidra con la cerveza del País Vasco; o un viaje gustativo por las cervezas artesanales italianas o elaboraciones muy especiales de la China.
El festival también presenta actividades como una sesión del chef Jordi Esteve, 'Nectari i la cervesa: creativitat i territori en cada plat', donde explicará cómo integrar la cerveza artesana en un menú de estrella Michelin; o una experiencia entre los chefs Edgar Rodríguez y Marcel Pons, que unirán cocina tradicional con creatividad y cerveza.
El BBF refuerza su carácter internacional con la presencia de cerveceras de referencia y emergentes de diferentes rincones del mundo, como la Cervecería 7 Vidas de Perú, que presentará ocho cervezas que han sido premiadas en diferentes concursos de la mano de Marco Maága, su fundador.
También destaca la presencia del proyecto Queer Brewing, del Reino Unido, que mezcla sus cervezas con actividades de visibilización del colectivo LGTBI, y de Pierre Gobron, el cofundador de la cerveza La Choufe, que llevará la tradición belga al festival.
Por parte de Italia habrá una delegación de cerveceras creativas como Renten o 50&50 Brewing. Y desde Francia, un proyecto que enlaza a productores cerveceros de Catalunya y de la región francesa de los Pirineos Orientales.
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