Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Artemis IITrumpIránImágenes LunaPete HegsethParamountEutanasiaEspaña-EgiptoDescuentos RepsolMasterchefHospital Sant PauElecciones AndalucíaBarcelona
instagramlinkedin

Empresas

TSK ultima su salida a Bolsa en mayo con una valoración de entre 550 y 600 millones

La ampliación de capital para reforzar la expansión de la compañía de ingeniería será de entre 150 y 200 millones

Sede corporativa de TSK, en el Parque Tecnológico de Gijón.

Sede corporativa de TSK, en el Parque Tecnológico de Gijón.

Pablo Castaño

Oviedo
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La compañía asturiana de ingeniería industrial TSK ultima su salida a Bolsa, que se producirá en el mes de mayo con una valoración de entre 550 y 600 millones de euros que aún está por cerrar, según apuntaron fuentes financieras. Mediante una ampliación de capital, la empresa espera captar entre 150 y 200 millones de euros para apuntalar su crecimiento y desarrollar la nutrida cartera de proyectos que maneja. Con la salida a Bolsa, la familia García Vallina seguirá manteniendo el control de la compañía.

Pese a la inestabilidad en los mercados por las tensiones geopolíticas, TSK mantiene su hoja de ruta para cotizar en Bolsa. Debutará en el parqué el próximo mes y se convertirá en la séptima empresa asturiana cotizada, junto a Duro Felguera, Gam, Izertis, Asturiana de Laminados (Alsa), Seresco y Treelogic. La evolución positiva en Bolsa de compañías del mismo sector y los encuentros con los inversores, que muestran apetito por la empresa asturiana, hacen que TSK siga adelante con sus planes pese a las turbulencias en los mercados por la guerra en Irán.

La compañía de ingeniería industrial con sede en Gijón espera captar entre 150 y 200 millones de euros con su salida a Bolsa. Esa ampliación de capital se hará sobre una valoración de la compañía de ente 550 y 600 millones de euros que aún está por concretar, según precisaron fuentes financieras.

Para su salida a Bolsa, TSK ya cuanta con varios bancos. JB Capital y Alantra se han sumado a Santander y CaixaBank, los coordinadores globales, y a Banca March, asesor financiero de la compañía.

La ampliación de capital permitirá a TSK abordar con garantías una cartera de proyectos mil millonaria en la que destacan los vinculados con la transición energética, más necesaria ahora debido a las tensiones geopolíticas que afectan a grandes productores de gas y petróleo.

Noticias relacionadas

Con la ampliación de capital, la familia asturiana fundadora García Vallina seguirá manteniendo el control de la compañía. Actualmente tiene el 84% del capital.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Encuestas de las elecciones en Andalucía 2026: así están los sondeos
  2. Los médicos inspectores de la Seguridad Social denuncian retrasos de hasta 700 días en las bajas laborales: 'Somos solo 470 en toda España
  3. Tania García, educadora, sobre las consecuencias de dormir con tus hijos: 'El cerebro infantil obtiene todo lo que necesita”
  4. Arabia Saudí y otras petrodictaduras del Golfo ayudarán a Paramount a hacerse con el control de Warner Bros.
  5. Sant Pau, primer hospital de Catalunya en recambiar la válvula mitral del corazón con una cirugía mínimamente invasiva
  6. Renfe limita velocidades en la línea Málaga-Madrid por una 'incidencia operativa' en plena Operación Retorno
  7. La AP-7 registra más de 15 kilómetros de retenciones en una operación retorno adelantada en Catalunya
  8. Los inversores retiran dinero de los fondos por primera vez desde octubre de 2020 por temor a la guerra de Irán

Lali Torelló asume la dirección de Celler Kripta tras la salida de Gemma Torelló a los 65 años

Lali Torelló asume la dirección de Celler Kripta tras la salida de Gemma Torelló a los 65 años

Ercros nombra a Antón Valero como presidente y a Joao de Mello como consejero delegado tras la OPA

Ercros nombra a Antón Valero como presidente y a Joao de Mello como consejero delegado tras la OPA

La fusión de Puig y Estée Lauder alumbraría un líder mundial de los perfumes capaz de amenazar a L’Oréal

La fusión de Puig y Estée Lauder alumbraría un líder mundial de los perfumes capaz de amenazar a L’Oréal

Gilead compra por 4.320 millones de euros la compañía biotecnológica alemana Tubulis

Gilead compra por 4.320 millones de euros la compañía biotecnológica alemana Tubulis

FCC renueva el servicio de alcantarillado de Barcelona al ganar el contrato por 121 millones de euros

FCC renueva el servicio de alcantarillado de Barcelona al ganar el contrato por 121 millones de euros

Arranca la Renta 2025 con más exenciones a las rentas bajas y vigilancia a las ventas en Wallapop y a las criptos

Arranca la Renta 2025 con más exenciones a las rentas bajas y vigilancia a las ventas en Wallapop y a las criptos

El Govern se centra en educación y políticas laborales para afrontar los retos del pueblo gitano de Catalunya

El Govern se centra en educación y políticas laborales para afrontar los retos del pueblo gitano de Catalunya

El CTA rectifica y asegura que Gerard Martín debió ver la roja en el Metropolitano

El CTA rectifica y asegura que Gerard Martín debió ver la roja en el Metropolitano