Pensionistas
El pueblo español donde las pensiones no llegan a los 700 euros: "Se cotizaba por lo mínimo"
El alcalde de La Sequera de Haza explica que las bajas pensiones son resultado de cotizaciones como autónomos con bases mínimas, sumado a las pensiones de viudedad y al envejecimiento de la población
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La gestión de las pensiones es una de las partes más relevantes de la economía de nuestro país. Al fin y al cabo es a través de estas que se asegura que quien ha estado dedicando su vida al trabajo, pueda afrontar una etapa final de tranquilidad.
A nivel autonómico, cuatro de cada diez municipios presentan pensiones medias por debajo de los 1.000 euros. Es el caso de La Sequera de Haza, en Burgos, que registró en octubre de 2025 la pensión media más baja de Castilla y León con 676,71 euros mensuales, reflejando disparidades regionales.
Sin embargo, detrás de ese número hay una historia colectiva marcada por décadas de trabajo en el campo. Con apenas una treintena de habitantes empadronados, este pequeño pueblo de la provincia de Burgos refleja el modo de vida tradicional de la España rural, donde la agricultura y la ganadería han sido el sustento principal.
El alcalde, Roberto Arroyo, que lleva al frente del Ayuntamiento desde 2003, explica que la clave está en el modelo laboral predominante durante décadas. Muchos vecinos cotizaron como autónomos con bases mínimas, lo que ha derivado en pensiones más reducidas en la actualidad. “La Sequera de Haza es un pueblo acogedor. Animamos a cualquiera que quiera vivir o visitar un pueblo tranquilo a que se acerque”, dice.
Pensiones de viudedad
A esta situación se suma el envejecimiento de la población y la presencia de pensiones de viudedad, generalmente más bajas. El resultado es una estadística que no solo habla de números, sino de trayectorias vitales marcadas por el esfuerzo y la austeridad.
El caso de La Sequera de Haza no es único. En Castilla y León, una parte importante de los municipios presenta pensiones medias por debajo de los 1.000 euros, lo que evidencia una brecha territorial significativa dentro de la propia comunidad.
Frente a esta realidad, el municipio intenta abrir nuevas vías de desarrollo apoyándose en su patrimonio y su entorno. Situado cerca de Aranda de Duero, el pueblo busca atraer visitantes y nuevos residentes interesados en la tranquilidad y el turismo rural.
Pese a las dificultades, como la falta de servicios básicos o los problemas con el agua potable, los vecinos mantienen vivas sus tradiciones y su identidad. La Sequera de Haza es, en definitiva, un ejemplo de resistencia rural: un lugar con recursos limitados, pero con una comunidad decidida a preservar su forma de vida y mirar al futuro con determinación.
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