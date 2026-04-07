El ministro Óscar Puente regresa a Catalunya casi tres meses después del colapso de Rodalies

Un total de 78 días después del accidente de Rodalies en Gelida, Óscar Puente vuelve a Catalunya este miércoles. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible regresa a Barcelona la semana en la que se restablece por fin la circulación por esa línea ferroviaria y el servicio se recupera lentamente en otros trazados. Adif ya avisó días atrás que hasta junio no se producirá la plena normalidad.

Sin embargo, la situación en Rodalies está lejos de ser la ideal. La suspensión de servicios y cortes de líneas ha provocado la pérdida de más de dos millones de viajeros solo entre enero y febrero. La última vez que Puente visitó la capital catalana, concretamente el Palau de la Generalitat, fue para solemnizar con el president la constitución de la empresa mixta Rodalies de Catalunya. Eso fue el 12 de enero. Solo una semana después, el 20, se produjo el accidente mortal de Gelida. Y dos días antes había sucedido el grave descarrilamiento de Adamuz.

La empresa Alstom presenta en su planta de Santa Perpètua los nuevos trenes de Rodalies con la presencia del ministro Óscar Puente, el president Salvador Illa y el presidente de Alstom España y Portugal, Leopoldo Maestu, en enero de 2025. / JORDI COTRINA / EPC

Enviado Santano

Puente, pues, ha tenido casi tres meses complicados. Solo así se explicaría que la gravedad de la situación ferroviaria en Catalunya no le haya hecho acudir de nuevo. Las discrepancias con la Generalitat, con alguna dimisión forzada, obligaron al ministerio a enviar a principios de febrero al número dos del departamento, José Antonio Santano, a Barcelona. El secretario de estado ha hecho estancias intermitentes en función de la envergadura de los problemas en Rodalies y de sus compromisos en Madrid.

Según ha podido confirmar EL PERIÓDICO, el ministro acudirá a la entrega del Premio Aena de narrativa hispanoamericana, una gala que se celebrará en el Museu Marítim de la capital catalana el miércoles por la noche. Es la primera edición de un galardón dotado con un millón de euros que ha generado una gran expectación y que Aena ha decidido entregar en Barcelona. Óscar Puente, acompañado de numerosas autoridades, presidirá el evento.

Inauguración de la ampliación de la terminal de contenedores Hutchison Ports BEST, en el Port de Barcelona. En la foto, de izquierda a derecha: el president de la Generalitat, Salvador Illa ; el director general de la división europea de Hutchison Ports BEST, Clemence Cheng ; el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en julio de 2025. / Ferran Nadeu / EPC

Siempre junto a Illa

Al día siguiente, el jueves a primera hora, se dará la reunión de trabajo con Salvador Illa nuevamente en el Palau. Las tres ocasiones anteriores en las que el ministro de Transportes ha estado en Catalunya, siempre se ha concertado un encuentro con el president. Antes de la cita del 12 de enero en el Palau, ambos habían coincidido en julio del año pasado en el estreno de la ampliación de la terminal de contenedores de Hutchison Ports BEST en el Port de Barcelona.

Unos meses antes, en enero del 2025, los dos acudieron a la fábrica de Alstom en Santa Perpètua de Mogoda, donde se construyen los futuros trenes que deberían empezar a circular por Rodalies a lo largo de este año. No obstante, y este es un asunto que tal vez traten en su encuentro, los problemas en la factoría ferroviaria, están retrasando varios meses la entrega del necesario material móvil.

El president Salvador Illa saluda al ministro de Transportes, Óscar Puente, durante la inauguración de la ampliación de la terminal de contenedores Hutchison Ports BEST del Port de Barcelona, en julio de 2025. / Ferran Nadeu / EPC

Visitas privadas

De la reunión de Illa con Puente no se esperan grandes anuncios, pero vendría a acallar las críticas que durante estos tres meses han afeado al responsable de Transportes que no visitara Catalunya en un momento ferroviariamente tan delicado. Tras la entrevista de Palau, el ministro tiene previsto realizar un par de visitas privadas en los alrededores de Barcelona. La última vez ya acudió por su cuenta a conocer la evolución de las obras de la futura línea R-Aeroport.