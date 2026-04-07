Lali Torelló asume la dirección de Celler Kripta en sustitución de su hermana Gemma

La bodega Celler Kripta reorganiza su cúpula directiva con el nombramiento de Lali Torelló como nueva directora general y consejera delegada, en sustitución de su hermana, Gemma Torelló, que dejará el cargo ejecutivo al cumplir 65 años el próximo mes de mayo.

El relevo, que se venía gestando desde hace meses, se resuelve con una solución interna, por la que la familia ha optado por recuperar a una directiva con experiencia previa en la casa para pilotar esta nueva etapa. Lali Torelló, que ya había formado parte de la gestión de la compañía, regresa ahora con el objetivo de reforzar la estructura directiva y dar continuidad al proyecto empresarial.

El movimiento consolida un modelo clásico en el sector del vino, por el que las empresas familiares priorizan el relevo interno frente a la búsqueda de perfiles externos. En este caso, la transición se produce sin ruptura y con un reparto claro de funciones entre los distintos miembros. Así, Agustí Torelló Mata continuará como presidente honorario, mientras que Alex Torelló seguirá al frente de las áreas clave de viticultura y enología, el núcleo productivo del negocio. Por su parte, Gemma Torelló mantendrá responsabilidades en relaciones públicas y comunicación, alejándose de la gestión ejecutiva diaria.

Perfil financiero para una nueva etapa

La nueva CEO es licenciada en Ciencias Económicas, con formación en Estados Unidos y trayectoria en gestión financiera internacional y dirección empresarial. Su perfil apunta a un refuerzo del control económico y la profesionalización en un contexto en el que el sector vinícola afronta nuevos retos de mercado.

Este cambio en la dirección coincide, además, con una fase de transformación estratégica más amplia dentro de la compañía, pues el relevo llega apenas un año después de una de las decisiones más relevantes de la bodega: su salida de la DO Cava y su incorporación a la marca colectiva Corpinnat, junto a otras casas históricas del Penedès.

La empresa justificó el movimiento por la necesidad de reforzar el vínculo con el territorio y diferenciar sus espumosos en un mercado cada vez más orientado a la trazabilidad, el origen y la calidad. Corpinnat, a diferencia de la DO, exige estándares más estrictos, como la vendimia manual, uva ecológica y largas crianzas, además de elaborar y vinificar íntegramente en la propiedad. Cabe decir que la DO Cava mueve más de 200 millones de botellas al año, frente a los cerca de tres millones que agrupan las bodegas de Corpinnat, lo que evidencia una apuesta por el segmento premium frente al volumen.

Una bodega familiar con vocación internacional

Fundada en 1978 por Agustí Torelló Mata —figura clave en la historia del cava—, la compañía produce alrededor de medio millón de botellas anuales y cerró 2024 con una facturación de 5,2 millones de euros. Aproximadamente una cuarta parte de su producción se destina a exportación, con presencia en más de 30 países, en línea con la creciente internacionalización del vino español de calidad.

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En paralelo, la bodega ha impulsado en los últimos años un proceso de renovación que incluye el cambio de nombre a Celler Kripta, en homenaje a su espumoso más icónico, y la incorporación progresiva de la tercera generación en áreas como la enología y la expansión internacional. Con este nuevo ajuste en la dirección, la familia busca afianzar la continuidad del proyecto en un momento de cambios en el sector, combinando tradición, control familiar y adaptación a un mercado cada vez más exigente.