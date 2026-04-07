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Gilead compra por 4.320 millones de euros la compañía biotecnológica alemana Tubulis

Gilead aspira a expandir sus capacidades en el desarrollo de fármacos basados en anticuerpos

Investigadora de Gilead en instalaciones de la compañía.

Investigadora de Gilead en instalaciones de la compañía. / Archivo

Redacción

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Gilead Sciences ha adquirido por 5.000 millones de dólares (unos 4.320 millones de euros) la alemana Tubulis, compañía de biotecnología centrada en la investigación contra el cáncer, con lo que refuerza su cartera de productos de oncología.

Con esta adquisición, Gilead aspira a expandir sus capacidades en el desarrollo de fármacos basados en anticuerpos incorporando activos y plataformas diseñados para administrar de manera más selectiva diversos fármacos contra tumores y maximizar los beneficios de los pacientes oncológicos.

Entre los activos más atractivos se encuentran TUB-040, fármaco contra el cáncer de ovarios y el cáncer de pulmón, y el TUB-030, que ha demostrado prometedores datos clínicos iniciales en diversos tipos de tumores sólidos.

Tras completar la operación --prevista para el segundo trimestre de 2026--, Tubulis comenzará a operar como una organización de centrada en los fármacos basados en anticuerpos dentro de Gilead, aprovechando sus capacidades integradas de descubrimiento, fabricación y ensayos clínicos para impulsar estos fármacos de última generación.

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"Este acuerdo se produce tras dos años de colaboración con Tubulis, durante los cuales hemos depositado una gran confianza en sus programas y capacidades de investigación. La incorporación de este potencial a Gilead ampliará aún más la que ya es la cartera de productos más sólida y diversa en la historia de nuestra compañía", ha sostenido el presidente y CEO de Gilead Sciences, Daniel O'Day. "Unirnos a Gilead nos permite consolidar esta base dentro de una organización que aporta una profunda experiencia científica, capacidades de desarrollo global y la escala necesaria para transformar la innovación en medicamentos para pacientes de todo el mundo", ha aseverado el cofundador y CEO de Tubulis, Dominik Schumacher.

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