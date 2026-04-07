La factura del fiasco de Rodalies tras el accidente de Gelida supera los 186 millones de euros

La factura del fiasco de Rodalies supera los 186 millones de euros. Es la cifra que ha facilitado este martes en el Senado el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, a pocas horas de visitar Catalunya casi tres meses después del accidente mortal de Gelida. Óscar Puente ha respondido así a una pregunta de ERC, que le ha pedido explicaciones sobre el coste económico de las reparaciones que se han tenido que llevar a cabo en Catalunya, que hasta ahora se habían cifrado en unos 115 millones de euros.

Estos 186 millones son para devolver la "normalidad" a la red ferroviaria, ha añadido el ministro. No obstante, Adif ya encajó días atrás que Rodalies no se recuperará del todo hasta junio, algo que desde el Govern, en boca de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, recorta a principios de mayo. Puente también ha detallado en la respuesta a la senadora republicana Laura Castel que la mayoría del presupuesto gastado se ha dedicado a actuaciones en 31 tramos hasta movilizar un total de 170 millones de euros.

Talud reparado bajo la autopista AP-7 en Gelida que se desprendió el 20 de enero provocando la muerte de un maquinista en prácticas. / Zowy Voeten / EPC

150 autobuses diarios

Las actuaciones para rehacer la maltrecha red de Rodalies ha comportado la realización de cerca de 700 inspecciones que han movilizado más de 360 efectivos. Desde Transportes se ha insistido desde el inicio de la crisis que no se han ahorrado esfuerzos económicos y de personal para revertir la situación, algo que desde el Govern también se ha avalado, con múltiples comparecencias conjuntas. Las primeras actuaciones se centraron en un primer momento en reparar taludes y obras de tierra por los desprendimientos recientes, acentuados por las lluvias de este invierno. Después se prosiguió con las revisiones en terraplenes, puentes y túneles.

La otra partida cuantiosa dedicada a Rodalies tras la crisis de Gelida, ha proseguido el responsable de Transportes, se ha destinado a pagar los planes alternativos de transporte, es decir, los buses que Renfe se ha visto obligada a fletar para las personas usuarias que tenían las líneas cortadas por los trabajos de emergencia o por las limitaciones temporales de velocidad que impedían prestar el servicio de manera habitual. Se han destinado hasta 12 millones de euros hasta finales de marzo, que en los días más complicados comportaron la utilización de hasta 150 buses diarios.

El senador de Junts, Eduard Pujol, en el Senado en enero. / José Luis Roca / EPC

3,6 millones en la AP-7

A estas dos cantidades se suma también la cifra de 3,6 millones de euros de la Dirección General de Carreteras para reconstruir la estructura colapsada de la AP-7, que se derrumbó sobre la vía de la R4 de Rodalies en el preciso instante en el que pasaba el tren, provocando la muerte del trabajador de Renfe. A pesar de que en las primeras horas tras el accidente se dudó sobre la titularidad de la infraestructura, el ministerio afrontó los trabajos, que permitieron restituir el tráfico por este tramo de la autopista el 9 de febrero.

Más allá de la factura de la crisis ferroviaria, previamente el senador de Junts Eduard Pujol también había preguntado sobre cuándo y con qué mecanismo se van a eliminar las limitaciones temporales de velocidad en Rodalies y Regionals. Pujol ha asegurado que "más de dos meses sin trenes deberían dar para un festival de dimisiones" y ha afeado al ministro que le interesan más "los maquinistas que los viajeros". Puente ha insistido en que es "el ministro que más ha invertido en Rodalies: 1.200 millones en dos años", ha concretado.

Explicaciones a Alstom

El senador de Junts se ha quejado de que el ministro aplaudiera en sus redes sociales la inminente recepción de los nuevos trenes para Cercanías de Madrid por parte de la fábrica de Stadler en València mientras en Catalunya van con retraso. El ministro ha recordado que los contratos para el material móvil se firmaron el mismo día y que es responsabilidad de la factoría de Alstom en Santa Perpètua de Mogoda que no se sirvan a tiempo: "Que cada palo aguante su vela: es el fabricante el que debe dar explicaciones".