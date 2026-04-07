ERCROS
Ercros nombra a Antón Valero como presidente y a Joao de Mello como consejero delegado tras la OPA
Antonio Zabalza, ya expresidente de la compañía, deja su posición tras 30 años en el cargo
Jaime Mejías
El consejo de administración de Ercros ha nombrado a Antón Valero como nuevo presidente y a Joao de Mello, presidente de Bondalti, como consejero delegado, así como a André Cabral como consejero con funciones ejecutivas tras la oferta pública de adquisición (OPA) de Bondalti.
En un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este martes, la empresa ha explicado que los nombramientos se han realizado por cooptación y tras las dimisiones de Antonio Zabalza, Laureano Roldán y Eduardo Sánchez.
Además, también ha presentado su dimisión como secretario no miembro del consejo Daniel Ripley, que será sustituido por Pere Kirchner y Gerard Correig como secretario y vicesecretario no miembros del consejo de administración.
También forman parte del consejo de administración Joan Casas como consejero dominical, Carme Moragues como consejera independiente y Lourdes Vega como consejera independiente.
Estos cambios se dan tras el éxito de la OPA de Bondalti sobre Ercros. El 77,23% de los accionistas de la compañía, titulares de 70.615.637 acciones, respaldaron la operación, por lo que dichos títulos serán adquiridos por Bondalti en efectivo a un precio de 3,505 por acción, con una inversión total de 247,5 millones.
Zabalza
El hasta ahora presidente de la empresa asumió el cargo en junio de 1996 y durante este periodo "ha liderado una profunda transformación de la compañía en un entorno marcado por importantes cambios industriales, tecnológicos y de mercado", ha explicado la empresa en un comunicado este martes.
Ha recordado que en 2005, Ercros compró el Grupo Aragonesas y, en 2006, Derivados Forestales, lo que permitió ganar dimensión y diversificar la cartera de productos.
Desde 2007, la compañía ha realizado planes estratégicos "que han permitido mejorar su eficiencia, adaptarse a profundos cambios tecnológicos, diversificar su producción y avanzar en la descarbonización de su actividad".
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