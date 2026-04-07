Las diferencias fiscales entre regiones se disparan: hasta 200.000 euros más en donaciones y sucesiones según dónde vivas

El Consejo General de Economistas (CGE) ha alertado que las brechas fiscales entre las comunidades autónomas se están ampliando. Las divergencias fiscales en materia tributaria han generado desigualdades y mayores presiones para los contribuyentes, según reza la última entrega del Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2026, publicado este martes. El organismo a través del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF-CGE) ha pedido una reforma “urgente” a la financiación autonómica.

Por ejemplo, con respecto al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, esta divergencia es más clara. En este sentido, han explicado que un contribuyente que reside en Asturias podría llegar a pagar hasta 100.000 euros más por una herencia de 800.000 euros, que un residente en Andalucía, Cantabria, las Islas Baleares o Galicia. En Extremadura, el caso vuelve a repetirse y un residente podría llegar a pagar 200.000 euros más por una herencia que un español que vive en Cantabria.

“La vorágine normativa de las comunidades autónomas sobre los tributos cedidos genera desigualdades entre los ciudadanos según sea el lugar de su residencia”, ha manifestado el presidente del Consejo General de Economistas, Miguel Ángel Vázquez Taín. “Los expertos del REAF han contabilizado más de 1.100 impactos normativos que constatan el uso intensivo de la actividad legislativa en materia fiscal de las comunidades autónomas, lo que dificulta enormemente el conocimiento de las normas fiscales por parte de los ciudadanos que tienen derecho a aplicarlas”, ha concluido. Por otro lado, Vázquez Taín ha subrayado que los cambios constantes dentro del sistema tributario generan una "inseguridad jurídica" y "debilita la confianza en el sistema tributario".

En paralelo, la CGE también ha subrayado que la disparidad normativa es cada vez mayor. Los economistas han hecho hincapié en que ninguna comunidad autónoma replica la tarifa estatal. En concreto, en algunos territorios, los tipos marginales ya superan el 50%, como es el caso de Valencia (54%), Navarra (52%) o La Rioja (51,5%). Catalunya forma parte del grupo de comunidades que disponen de mayor presión fiscal.

Además, el órgano ha señalado que la falta del ajuste del IRPF a la inflación está aumentando la carga fiscal a los contribuyentes. En la práctica, significa que aunque los salarios suban, muchos contribuyentes acaban pagando más impuestos sin haber generado más poder adquisitivo. Esto, según la REAF, se traduce en hasta 350 y 760 euros más en impuestos al no adaptar la renta a la inflación que se ha acumulado entre 2022 y 2026.

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Por último, el informe también concluye que la recaudación de las comunidades autónomas se sitúa al alza, con una aumento del 16,5% con respecto al último ejercicio, mientras que los impuestos directos avanzaron un 21,13%.