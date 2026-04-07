Atitlan y la firma gala VSF salen al rescate de las empresas vascas Guardian y Glavista

Atitlan sigue de compras en el sector industrial. El grupo empresarial e inversor valenciano, fundado por Roberto Centeno (yerno del presidente de Mercadona, Juan Roig) y Aritza Rodero, que gestiona más de 1.500 millones de euros en activos, junto con la compañía gala Vitro Service France (VSF), sale al rescate de las compañías vascas Guardian y Glavista, del sector del vidrio y cristalería. Dos plantas situadas en Laudio-Llodio (Álava) que permanecen cerradas desde hace más de un año y en las que llegaron a trabajar más de 400 personas. Esta operación, pendiente de cerrar los últimos flecos en la negociación, se llevará a cabo a través del Grupo Gaviota (con sede en Alicante), del grupo Atitlán, que usará estas nuevas instalaciones fabriles en el País Vasco para ampliar su división de cristalería y ventanas.

Según fuentes de Atitlan, la operación permitirá ampliar la capacidad productiva y avanzar en la industrialización de los procesos. A finales de marzo de 2026, Grupo Gaviota creó Gaviota Glass & Windows, filial desde la que canalizará todo su negocio de cristal/ventanas. Grupo Gaviota tiene otras dos áreas de negocio: soluciones solares (toldos) y muebles de exterior. A principios de año se incorporó a Grupo Gaviota como consejero delegado Luis Sanz, hasta entonces responsable de inversiones de Grupo Atitlan. Su incorporación es para reforzar el equipo directivo que lidera Francis Guillen como presidente, socio y cofundador de Grupo Gaviota.

Fábricas paradas

Guardian y Glavista llevan paradas más de un año y que son emblemáticas en la comarca alavesa de Ayala. El desembarco de Atitlan y VSF -que también han negociado con el Gobierno Vasco- recuperaría la actividad en instalaciones que empleaban a 171 y 240 personas, respectivamente. El interés de Gaviota, uno de los mayores fabricantes de toldos, persianas y cerramientos para viviendas y espacios de todo tipo, se produce un año después de que el grupo inversor Atitlan entrase en el accionariado de la compañía para impulsar su crecimiento y facilitar la salida del otro socio financiero, la familia francesa propietaria del gigante galo de los sistemas de protección solar Somfy. Ambas instalaciones están en el mismo polígono de la localidad alavesa de Llodio.

Sede del grupo Gaviota en Sax, en una imagen de archivo. / LEVANTE-EMV

Desde el Gobierno Vasco, el consejero de Industria, Mikel Jauregi, ha enviado un comunicado posterior en el que ha confirmado la noticia. "Estamos cerca de llegar a un acuerdo con dos inversores industriales para las fábricas de Guardian y Glavista en Aiaraldea. A pesar de nuestras peticiones de discreción, se han producido filtraciones. Reiteramos nuestra solicitud de cautela para garantizar el correcto cierre de esta operación", ha subrayado el citado consejero.

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Diversificación

En febrero de 2025, la familia Guillén y el grupo valenciano Atitlan empezaron a controlar de manera conjunta la empresa Gaviota, que logra una facturación próxima a los 300 millones de facturación y acelera su expansión internacional. La corporación financiera de Centeno y Rodero impulsa así su división industrial y de servicios, que ya cuenta con las empresas Padel Galis, Imex Products, Improving Logistics, Anymore Transport y The Bridge. Por otro lado, Grupo Atilan se especializa en inversión directa, creación y desarrollo de compañías en sectores como la agricultura (ATGRO, de la mano del Banco Santander), acuicultura (Sea Eight), inmobiliario (ATDI) e industria.