Segunda mano
Abre una tienda en Catalunya que vende devoluciones de Amazon con descuentos de hasta el 50%
El establecimiento evita que se destruyan o malgasten muchos productos que, una vez devueltos, no se les da un segundo uso
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La tienda secreta de las ‘influencers’ en Barcelona
Pol Vilà
Los amantes de los productos de segunda mano o seminuevos para el hogar ya tienen una nueva tienda en Catalunya. El jueves abrió 'Chollos Box', un establecimiento gestionadod por una pareja y ubicado en la avenida de les Bases de Manresa, 114, que vende devoluciones de Amazon con descuentos de hasta el 50% respecto al precio original.
Un goteo constante de personas ha entrado en el comercio, curiosas por los productos que ofrece el nuevo establecimiento: desde alfombras, juguetes, cochecitos hasta los electrodomésticos más solicitados hoy en día como freidoras de aire, aspiradoras robot y diversos aparatos electrónicos. Los propietarios ofrecen una segunda vida a artículos que la gente compra a la compañía de comercio electrónico, pero que después acaba devolviendo, ya sea porque no les gustan, porque están rotos o porque se lo han repensado.
Para hacerlo, compran lotes de devoluciones, los revisan y ponen a la venta los productos con descuentos del 30%, el 40% y el 50%. Se trata de una práctica que ya realizan otras tiendas como, por ejemplo, Prime Deals, en Barcelona, en la calle Manso. El procedimiento es el mismo: acuden a subastas a comprar lotes y camiones enteros de devoluciones.
La función de estas tiendas evita que se destruyan o malgasten muchos productos que, una vez devueltos, no se les da un segundo uso. De hecho, según un estudio de Greenpeace Alemania, hasta 220.000 productos al día procedentes de estas devoluciones son destruidos y el 80% se encuentran en perfectas condiciones.
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