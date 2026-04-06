El mundo de las letras y la política llora la muerte del escritor Josep Piera: "Desde Beniopa hasta la Drova, ha sabido hacer de cada rincón una imagen viva"

La muerte del escritor valenciano Josep Piera ha dejado a la literatura valenciana sumida en la orfandad. En las últimas horas, las muestras de dolor se han multiplicado, no solo en el ámbito cultural sino también el político, en duelo por la pérdida de este querido poeta de la Safor.

Ha sido, precisamente, su ciudad natal la encargada de comunicar la triste noticia. El Ayuntamiento de Gandia anunciaba durante la tarde de ayer su fallecimiento y reconocía su "legado literario y humano". Entre sus distinciones, cabe recordar que Piera fue nombrado Fill Predilecte de Gandia, un reconocimiento que "refleja el estrecho vínculo del autor con la ciudad y el orgullo que su figura ha representado para sus vecinos y vecinas". El consistorio ha recalcado que "su legado permanecerá como un testimonio vivo de su talento, su compromiso cultural y su amor por la tierra". "Gandia pierde a uno de sus embajadores, pero su obra continuará acompañando a las generaciones presentes y futuras", concluía el comunicado.

De hecho, el consistorio comunicará durante el día de hoy los actos que se realizarán para rendirle los honores que se merece. El funeral tendrá lugar mañana, 7 de abril, a las 18:00 horas en el Palau Ducal de Gandia.

El alcalde de la ciudad, José Manuel Prieto, también ha querido expresar su dolor por esta pérdida. "Profundamente triste y conmocionado por la muerte de Josep Piera. Perdemos un escritor excepcional, nuestro poeta de Beniopa", lamentaba, a la vez que le recordaba como "un hombre bueno y un gran amigo". "Un honor haber compartido con él tantos momentos, tantas conversaciones", señalaba el primer edil.

El resto de partidos políticos de la ciudad también han mostrado sus condolencias a través de distintos comunicados. Desde Compromís Més Gandia insisten en que "con él se va una forma de habitar el mundo; pausada, arraigada, llena de luz y de memoria". "Desde Beniopa hasta la Drova, ha sabido hacer de cada rincón una imagen viva, de cada recuerdo la palabra necesaria", afirman desde la formación.

Por su parte, el portavoz del Partido Popular de la ciudad, Víctor Soler, ha señalado que "es una persona que deja una contribución inmensa en nuestra cultura". Soler ha recordado las conversaciones y momentos vividos junto al poeta. "Aunque con ideologías muy distintas, compartíamos una admiración común por Leonard Cohen".

No solo la política gandiense ha querido despedir al escritor de la Safor. El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, también ha mostrado su afecto a la familia y entorno de Piera en sus redes sociales. A través de un mensaje señala que "la Comunitat Valenciana despide con tristeza a Josep Piera, referente de nuestras letras y figura esencial de la poesía y la narrativa contemporánea". "Su obra estuvo profundamente vinculada a nuestra tierra y cultura. En nombre del Consell quiero trasladar mi más sentido pésame a su familia, amistades y al conjunto de la comunidad cultural".

El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, por su parte, ha recordado al Premi d'Honor de les Lletres Catalanes 2023, un escritor, que en sus palabras, "enriqueció nuestra lengua y la defendió con el máximo compromiso".

La literatura, de luto

El mundo literario también se ha sumado a este dolor tras perder a uno de sus escritores más destacados. Distintos colectivos de la Safor han querido despedir al poeta, junto a escritores de la comarca y del resto del territorio valenciano.

Entre otros, la periodista y escritora Núria Cadenes le ha recordado con una foto en Barx en julio de 2024, mientras que el escritor Josep Antoni Fluixà ha señalado que "es un día muy triste para las letras valencianas". "Tuve la suerte de conocerle en un viaje a Barcelona. Desde ese momento, siempre he sentido un gran afecto", expone.

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A ellos se han sumado el grupo HARCA o la escritora de Simat de la Valldigna Lourdes Boïgues, quien ha señalado que "tus versos se quedan con nosotros". "El infinito te abre las puertas", añade.