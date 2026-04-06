¿Qué centros comerciales (y en qué horarios) abren hoy, Lunes Santo, en Barcelona y el resto de Catalunya?

Este 2026, las vacaciones de primavera se han adelantado unas semanas, empezando la Semana Santa a finales de marzo.

Las fechas de la Semana Santa se determinan a partir del calendario lunar. Así, el domingo posterior a la primera luna llena después del inicio de la primavera en el hemisferio norte es el Domingo de Pascua (también llamado de Gloria o de Resurrección), que puede caer entre el 22 de marzo y el 25 de abril.

Este año, Jueves y Viernes Santo son el 2 y 3 de abril; y el Domingo de Resurrección y el Lunes de Pascua los días 5 y 6 de abril. A partir de ahí se distribuyen el resto de fechas, cayendo el Domingo de Ramos este domingo 29 de marzo.

Este Lunes Santo es una fecha señalada, pero no es uno de los ocho días festivos que los establecimientos comerciales de Catalunya pueden permanecer abiertos al público.

Sin embargo, las ordenanzas de los ayuntamientos pueden modificar estas fechas y sustituir hasta dos de ellas de cada uno de los calendarios anuales por cualquier domingo o día festivo, de carácter general o local.

Así pues, la mayoría de los centros comerciales no abren sus puertas aunque hay excepciones. Algunos lo hacen con restricciones, por ejemplo, solo cierran en las tiendas y abren los establecimientos de ocio y restauración, que suelen estar abiertos los 365 días del año.

Barcelona

En el caso de Barcelona, el calendario de la ciudad autoriza a los comercios a abrir domingos y festivos entre el 15 de mayo y el 15 de septiembre. Pese a no figurar el Lunes Santo entre estas fechas, existen ciertas excepciones.

El Centro Comercial Maremàgnum tendrá sus puertas abiertas de 10h a 21h, al ser el único centro comercial de la ciudad con permiso para abrir los 365 días.

Por contra, todos los demás (Westfield La Maquinista, L'Illa Diagonal, Arenas Plaça Espanya, Diagonal Mar, Centre Comercial Westfield Glòries, Triangle Centre Comercial, y El Corte Inglés de plaza de Catalunya, el situado en la Avinguda Diagonal y el que está en Can Dragó cerrarán sus tiendas y solo dejarán abiertos restaurantes y centros de ocio. L'Illa Diagonal, El Corte Inglés y el Triangle se mantendrán completamente cerrados.

Provincia de Barcelona

Más allá de los centros comerciales de Barcelona ciudad, también hay que tener en cuenta al resto de establecimientos de la provincia.

En este caso, todos tendrán la zona comercial cerrada pero la mayoría mantienen los restaurantes y el ocio. Se puede consultar el horario detallado de cada centro en su página web.

Estamos hablando de el Viladecans The Style Outlets (Viladecans), el Màgic Badalona (Badalona), el Gran Via 2 (L'Hospitalet de Llobregat), El Corte Inglés y el Splau (Cornellà de Llobregat), el Ànec Blau (Castelldefels), Barnasud (Gavà), el Finestrelles (Esplugues de Llobregat), el Baricentro (Barberà del Vallès), La Roca Village (Santa Agnès de Malanyanes), el Mataró Parc (Mataró) y el Sant Cugat Centre Comercial (Sant Cugat del Vallès).

Tarragona

En la provincia de Tarragona, los dos centros comerciales (La Fira de Reus y el Parc Central de Tarragona) abrirán solo la parte de restauración y ocio.

Girona

En la misma línea, los tres centros comerciales de la provincia de Girona (El Corte Inglés, el Espai Gironès y la Gran Jonquera Outlet & Shopping), abrirán solo la parte de restauración y ocio.

Lleida

La mayoría de tiendas del Eix Comercial de Lleida -que se autodefine como el centro comercial al aire libre más grande del sur de Europa- uno de los más largos de Europa, con un total de 3,5 kilómetros de largo- no abrirán sus puertas.

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Sin embargo, cada tienda tiene la potestad de decidir sus horarios de domingos y festivos, por lo que se recomienda revisar el horario de cada una en sus horarios particulares.