Felicidad profesional
La reflexión de un abogado laboralista que gana fuerza entre miles de empleados: cuándo cambiar de trabajo
Los expertos advierten de la importancia de sentirse bien en el entorno laboral ya que pasamos gran parte de nuestro día trabajando
"Si estás mal en tu trabajo, habla con tu jefe, no te rindas"
La felicidad en el trabajo ha dejado de ser un concepto secundario para convertirse en una de las principales preocupaciones de trabajadores y empresas. Cada vez más estudios apuntan a que el bienestar laboral influye directamente en la salud mental, la productividad y la calidad de vida. No se trata solo de tener un empleo, sino de cómo se vive ese empleo día a día.
En un contexto marcado por el estrés, la precariedad en algunos sectores y la presión por cumplir objetivos, muchos trabajadores se preguntan si realmente merece la pena mantenerse en un puesto que genera malestar. Pasamos una gran parte de nuestra jornada - y de nuestra vida - trabajando, lo que convierte el entorno laboral en un factor determinante para el bienestar personal.
Ser feliz en el trabajo
El abogado laboralista Juanma Lorente pone el foco precisamente en esta realidad con una reflexión directa: "¿Eres feliz en tu trabajo?". A partir de esta pregunta, plantea una idea clave que cada vez gana más peso en el ámbito laboral: la necesidad de que el trabajo no sea solo una obligación, sino también una fuente de satisfacción personal.
Lorente subraya el impacto que tiene el empleo en el día a día de cualquier persona. "Hay que ser feliz en el trabajo porque el trabajo ocupa más del 70% de tu día, es decir, el trabajo tiene que ser una herramienta para ser feliz". Esta afirmación resume el cambio de mentalidad que se está produciendo, donde el bienestar emocional se sitúa al mismo nivel que el salario o la estabilidad.
El abogado también invita a la reflexión cuando esa felicidad no existe. "Si no eres feliz en el trabajo igual tienes que replantearte por qué, quizá puedes cambiar algo para que no te amargue o quizá directamente tienes que cambiar de trabajo". No siempre la solución pasa por abandonar el puesto, pero sí por analizar qué factores están afectando negativamente y si es posible modificarlos.
Más allá de la reflexión individual, Lorente destaca también el valor de un entorno laboral positivo. "Es muy importante encontrarte a gusto en tu puesto de trabajo y llevarte bien con tu jefe y con tus compañeros". Las relaciones laborales, el ambiente y el clima de trabajo son factores determinantes para el bienestar diario.
Finalmente, lanza un mensaje positivo. "Creo que todos deberíamos ir al trabajo con una sonrisa en la boca". Aunque puede parecer una idea idealista, refleja una tendencia creciente en el mercado laboral, donde cada vez más personas priorizan su salud mental y su calidad de vida por encima de otros factores.
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