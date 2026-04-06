España bate récord de afiliación: supera los 22 millones tras sumar 211.510 empleados
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, celebra el récord histórico de afiliación a la Seguridad Social, destacando el esfuerzo de los trabajadores en un video en redes sociales
El tirón de la creación del empleo ha llevado a España ha superar por primera vez los 22 millones de afiliados a la Seguridad Social en el mes de marzo, según el último dato publicado por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) este lunes. El impulso estacional volvió a reforzar al mercado laboral tras la llamada cuesta de enero y a pesar de la contienda en Oriente Próximo, con más de 211.510 nuevos cotizantes en el mes de marzo. Esto supone un incremento del 118% con respecto al mes de febrero.
El impulso estacional volvió a apuntalar al mercado laboral en España, donde se crearon La afiliación a la Seguridad Social, en comparación con el mes de febrero, cuando se crearon 97.000 empleos. La brecha más jóven corresponde a 3 millones de afiliados, una cifra que el Ministerio de Economía ha subrayado es un 40% superior a la tasa de afiliados en esta franja de edad en 2018.
Sánchez celebra los 22 millones
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado el dato este Lunes Santo a través de un video publicado en redes sociales y adelantado el embargo del dato. "Somos un equipo que está haciendo historia. Por primera vez, España alcanza los 22 millones de afiliados en alta en la Seguridad Social", ha dicho. "Sois quienes levantáis las persianas, quienes cuidáis, quienes enseñáis. Sois quienes labráis, quienes empujáis y quienes levantáis y construís este país", ha concluido.
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