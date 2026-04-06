Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
IránArtemis IIAP-7Carme CanetRosalía conciertosAntonio CorgosBon PastorBarcelonaJosep Piera
instagramlinkedin

Calendario

¿Dónde es festivo hoy, Lunes de Pascua, 6 de abril, en España?

Solo seis comunidades han elegido este día, para el resto es laborable

Supermercados y tiendas abiertas hoy, Lunes de Pascua, en Barcelona y resto de Catalunya

Centros comerciales abiertos este 6 de abril, Lunes de Pascua, en Barcelona y Catalunya

DIA DE LA MONA EN LA PASTELERIA ESCRIBÀ EN BARCELONA

DIA DE LA MONA EN LA PASTELERIA ESCRIBÀ EN BARCELONA / MARINA VILANOVA

Valerio Seoane

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

En el calendario laboral 2026 de España hay dos fechas clásicas en Semana Santa: el Jueves Santo y Viernes Santo. El primero está considerado como un festivo nacional sustituible y, por tanto, cada Comunidad Autónoma puede decidir hacerlo o no y moverlo a su antojo.

Para este año 2026, solo en dos zonas de España no ha sido festivo este Jueves Santo: Comunidad Valenciana y Catalunya. En cambio, el Viernes Santo sí que ha sido jornada festiva en toda España. Pero, ¿qué ocurre con el 1 de abril, Lunes de Pascua?

Noticias relacionadas

Festivo el Lunes de Pascua

Con el Lunes de Pascua, el caso es distinto. Solo hay unas cuantas comunidades autónomas que han declarado el 6 de abril como festivo, concretamente: Catalunya, Comunidad Valenciana, La Rioja, País Vasco, Baleares y Navarra. En el resto, es día laborable normal.  

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Identificados varios españoles entre las víctimas de una red nepalí de falsos rescates millonarios
  2. Meritxell Batet: “Durante dos años no he podido ver las sesiones de control. Me dolía demasiado”
  3. Tania García, educadora, sobre las consecuencias de dormir con tus hijos: 'El cerebro infantil obtiene todo lo que necesita”
  4. Yara, oficial de primera en obras con 25 años: 'Quiero llegar a un montón de chicas y que se den cuenta de que este oficio también es nuestro
  5. El Gobierno construirá una planta solar en el corazón del gran cementerio nuclear de España
  6. Guerra en Irán, última hora en directo: EEUU rescata 'sano y salvo' al segundo piloto del caza derribado en Irán
  7. Sánchez pospone el comité federal del PSOE para después de las andaluzas sin previsión de primarias municipales
  8. La alta velocidad registra una nueva cifra récord de viajeros al calor de los billetes baratos

Supermercados y tiendas abiertas en Barcelona y Catalunya hoy, Lunes de Pascua

Supermercados y tiendas abiertas en Barcelona y Catalunya hoy, Lunes de Pascua

¿Qué centros comerciales (y en qué horarios) abren hoy, Lunes Santo, en Barcelona y el resto de Catalunya?

¿Qué centros comerciales (y en qué horarios) abren hoy, Lunes Santo, en Barcelona y el resto de Catalunya?

Curiosidades de la mona de Pascua (y cómo se hace la de chocolate)

Curiosidades de la mona de Pascua (y cómo se hace la de chocolate)

¿Dónde es festivo hoy, Lunes de Pascua, 6 de abril, en España?

¿Dónde es festivo hoy, Lunes de Pascua, 6 de abril, en España?

La Legión y la Semana Santa

La Legión y la Semana Santa

El futuro de los coches con etiqueta B: qué pasará realmente en las ciudades españolas

El futuro de los coches con etiqueta B: qué pasará realmente en las ciudades españolas

Directo | Más del 30% de vehículos ya ha regresado a Barcelona

Directo | Más del 30% de vehículos ya ha regresado a Barcelona

Estas son las 3 gasolineras más baratas por si tienes que rellenar tu depósito hoy

Estas son las 3 gasolineras más baratas por si tienes que rellenar tu depósito hoy