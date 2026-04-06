¿Dónde es festivo hoy, Lunes de Pascua, 6 de abril, en España?

En el calendario laboral 2026 de España hay dos fechas clásicas en Semana Santa: el Jueves Santo y Viernes Santo. El primero está considerado como un festivo nacional sustituible y, por tanto, cada Comunidad Autónoma puede decidir hacerlo o no y moverlo a su antojo.

Para este año 2026, solo en dos zonas de España no ha sido festivo este Jueves Santo: Comunidad Valenciana y Catalunya. En cambio, el Viernes Santo sí que ha sido jornada festiva en toda España. Pero, ¿qué ocurre con el 1 de abril, Lunes de Pascua?

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Festivo el Lunes de Pascua

Con el Lunes de Pascua, el caso es distinto. Solo hay unas cuantas comunidades autónomas que han declarado el 6 de abril como festivo, concretamente: Catalunya, Comunidad Valenciana, La Rioja, País Vasco, Baleares y Navarra. En el resto, es día laborable normal.