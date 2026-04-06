Catalunya aporta el 15% del empleo a España: 32.000 afiliados más por el tirón del turismo en Semana Santa

El impulso de la Semana Santa y la economía de sol y playa ha vuelto a dejar huella en el mercado laboral catalán. Las contrataciones ligadas al inicio de la campaña turística empujaron con fuerza al mercado laboral en marzo, con 32.000 cotizantes más, en un mes marcado por un récord histórico en el conjunto de la Península Ibérica. Catalunya aportó el 15,1% de los 211.510 nuevos cotizantes y supera ya los 3,9 millones de trabajadores, según los últimos datos proporcionados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

El inicio de la temporada turística reactivó la contratación en servicios y hostelería —dos motores de la economía catalana— y devolvió tracción al mercado laboral tras la llamada cuesta de enero. El patrón habitual vuelve a repetirse: el tirón de la Pascua ha actuado de nuevo como el catalizador del empleo.

Por ello, el fuerte crecimiento en el mercado laboral se concentró en las regiones costeras y más turísticas de España. Catalunya fue la comunidad autónoma más beneficiada por el avance de la afiliación en marzo, solo por detrás de Andalucía, que sumó 50.000 afiliados y recortó el paro en 8.836 personas. En el caso de Andalucía, el sur de España representó un 25% de los nuevos trabajadores en el mes de marzo en plena campaña de Semana Santa.

Como es típico en esta época del año, el grueso de la creación de empleo en Catalunya vuelve a concentrarse en los servicios. La caída del paro en marzo se explica en gran medida por la reactivación de la hostelería, el turismo y el comercio que viene acompañada por la temporada de Pascua.

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En paralelo, el descenso del desempleo fue generalizado. En Barcelona, por ejemplo, el paro descendió en 1.756 personas hasta dejar al dato oficial en los 241.881 desempleados. Le siguió Tarragona, con 944 personas en desempleo menos, por encima de Girona (857 menos), y Lleida (220). En total, en el mes se registraron 3.777 parados menos, lo que supone una caída del 2,50% interanual.