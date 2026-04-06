La app que avisa si hay un cambio en tu vuelo mucho antes de que te informe la aerolínea: cofundada por un catalán

La escalada del conflicto en Irán ha generado una gran incertidumbre para los pasajeros que planean viajar a Asia y Oriente Medio. Las aerolíneas someten sus vuelos a constantes cambios de ruta, retrasos y cancelaciones por los posibles riesgos de seguridad y restricciones de espacio aéreo. Ante la necesidad de los viajeros de información confiable y actualizada sobre cada vuelo nacen plataformas como 'Flighty'.

Esta 'app' permite a los usuarios conocer cambios en sus vuelos con mucha anticipación, incluso antes de que la aerolínea emita un aviso oficial. Ofrece información en tiempo real sobre retrasos,y horarios de salida o llegada, ayudando a los viajeros a planificar sus traslados y a reducir sorpresas de última hora.

'Flighty' nació de una manera bastante casual. El usuario Ryan Jones - ingeniero y experto en diseño de producto- se quejó en la red social 'X', entonces Twitter, de una problemática con el vuelo. Un error que acabó juntando al diseñador gráfico noruego Markus Aarstad y el catalán Francesc Bruguera, un joven ingeniero informático que estudió en la Universitat de Barcelona, para crear esta reconocida aplicación.

Además, Flighty permite compartir el estado del vuelo con familiares o amigos, quienes pueden recibir notificaciones automáticas al aterrizar o en caso de modificaciones.También recopila información sobre aeropuertos y condiciones meteorológicas, proporcionando un panorama completo para quienes buscan mantener el control de su viaje sin depender únicamente de los avisos de la aerolínea.

La app funciona combinando distintos tipos de información para anticipar la situación de un vuelo antes de que la aerolínea lo confirme oficialmente. Primero, rastrea el avión que realizará el vuelo, desde su llegada al aeropuerto de origen hasta su ruta anterior, lo que permite detectar si va retrasado. A partir de esos datos, utiliza algoritmos y predicciones basadas en patrones históricos para estimar posibles demoras o cambios de horario.

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Además, la 'app' analiza alertas y mandatos de control de tráfico aéreo, condiciones meteorológicas y problemas operativos en los aeropuertos, como cierres de pista o congestión. Con toda esta información combinada, puede avisar al usuario sobre retrasos, cambios de puerta o incluso vuelos cancelados con varias horas de antelación, mucho antes de que la aerolínea haga cualquier comunicación oficial. Esto ayuda a planificar traslados, reprogramar conexiones o simplemente evitar sorpresas de último minuto.