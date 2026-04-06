AirAsia X se suma a otras aerolíneas que suben tarifas por el alza del combustible a causa de la guerra de Irán

AirAsia X, filial de larga distancia de la mayor aerolínea de bajo coste del Sudeste Asiático, AirAsia, anunció este lunes recargos por combustible que implicarán un aumento en los precios de los billetes, así como una reestructuración de sus rutas, debido a la crisis energética derivada de la guerra de Irán.

"En medio de la incertidumbre global y los persistentes problemas en la cadena de suministro, (...) necesitamos ajustar nuestras tarifas, incluyendo recargos por combustible en toda nuestra red", señaló el consejero delegado de AirAsia X, Bo Lingum, en un comunicado, sin especificar cuándo se reflejarán en el precio de los billetes.

La aerolínea, con sede en Malasia, se suma así a otros grupos del sector del transporte aéreo de Asia -continente muy dependiente de las importaciones de crudo de Oriente Medio- que en las últimas semanas han decidido incrementar sus tarifas ante la inseguridad energética generada por el bloqueo del estrecho Ormuz en el marco de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Esta estratégica vía canaliza en torno al 20 % del crudo mundial en tiempos de paz, y se ha convertido en uno de los principales focos de tensión del conflicto en Oriente Medio.

Recargos en combustibles en China

En China, han anunciado recargos por combustible aerolíneas como Xiamen Airlines, China United Airlines, Spring Airlines o China Southern Airlines, mientras en Japón se espera que All Nippon Airways (ANA) y Japan Airlines (JAL) los dupliquen para vuelos internacionales en junio y julio, de acuerdo con la agencia nipona de noticias Kyodo.

AirAsia X también ha "reestructurado" sus planes de vuelo ante la crisis energética, asignando su flota a rutas que absorban mayor volumen de pasajeros y ofrezcan mejor rendimiento, como Almaty (Kazajistán), Taskent (Uzbekistán) y Estambul (Turquía), de acuerdo con Bo Lingum.

"A medida que nos recuperemos y volvamos a operar con la capacidad total de la flota, los costes unitarios mejorarán", indicó el consejero delegado.

Según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), el combustible representa hasta el 30 % de los costes operativos de las aerolíneas, por lo que las fluctuaciones significativas en los precios internacionales del petróleo les impactan sustancialmente.

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